Нацгвардейцы испытали новый бронированный спецавтомобиль (видео)

Предприятие «Украинская бронетехника» специально для нужд Национальной гвардии Украины разработало бронеавтомобиль «Варта-Новатор».

«Бронированный автомобиль сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназа, с использованием шасси, приспособленных для эксплуатации в самых сложных условиях бездорожья. В отличие от модели „Варта“, „Варта-Новатор“ более легкая и компактная. Модель оборудована дополнительными опциями, обеспечивающими комфорт и безопасность экипажа», — сообщают в НГУ.

Производитель — «Украинская бронетехника» — называет свой автомобиль подходящим для спецподразделений МВД, Нацгвардии и Минобороны. Базовая модель может применяться как специальная патрульная машина, медицинская машина, машина связи и разведки. Автомобиль может быть оборудован разведывательно-ударным комплексом, боевым модулем типа «Ива», ПТРК, зенитно-ракетным комплексом.

Автомобиль соответствует классу бронирования ПЗСА-4. Масса со снаряжением составляет 6400 кг. Разработаны два варианта автомобиля: рассчитанные на пять и на восемь пассажиров. «Варта-Новатор» оснащен системой пожаротушения в салоне и в моторном отсеке. Все двери оборудованы специальными усиленными ригелями и замками повышенной надежности и имеют возможность открывания снаружи в экстренных ситуациях. Максимальная скорость автомобиля по шоссе 120 км/ч. Предусмотрено специальное освещение в салоне (белый, красный, синий цвет) и система полного, частичного и ночного маскировочного освещения в темное время суток.

Напомним, бронеавтомобили специальные подразделения используют для патрулирования улиц в дни массовых мероприятий, для эвакуации жителей из района ЧП, для выполнения других заданий.