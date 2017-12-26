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Евгений Панов

"Верховный суд" Крыма оставил в СИЗО украинского "диверсанта" Панова

Инф. «ФАКТОВ»

26.12.2017 16:02 36

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Так называемый «Верховный суд» аннексированного Крыма отклонил апелляцию защиты украинца Евгения Панова на постановление суда низшей инстанции от 6 декабря 2017 г. Т.о. он останется в СИЗО до 9 февраля 2018 года. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Сергей Легостов.

Одновременно он пожаловался на администрацию СИЗО, которая до сих пор не вручила Панову копии апелляционных жалоб, а на прошлой неделе не пустила к украинцу архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента.

«Владыке Клименту предложили общаться с Пановым по телефону. Хотя следователь ранее дал разрешение на встречу со священником. Ранее он неоднократно посещал Евгения», — добавил Легостов.

Евгений Панов из Энергодара Запорожской области был задержан 7 августа 2016 года. Его вместе с Андреем Захтеем объявили украинскими диверсантами, перевезли в московское СИЗО «Лефортово», а затем — вернули в Крым.

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