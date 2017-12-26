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корабль Адмирал Горшков

Российский боевой корабль «Адмирал Горшков» обнаружили в опасной близости от морской границы Великобритании

Наталия ТЕРЕХ, «ФАКТЫ»

26.12.2017 16:03 197

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Сегодня британские СМИ сообщили об инциденте, который произошел в Северном море 23 декабря. В этот день фрегат Королевского военно-морского флота «Сент-Олбанс» был вынужден выйти по тревоге, чтобы контролировать продвижение российского боевого корабля «Адмирал Горшков», который был обнаружен в опасной близости от морской границы Великобритании.

«Сент-Олбанс» продолжал нести боевое дежурство и на Рождество, 25 декабря. Фрегат смог вернуться на базу в Портсмут только сегодня. Он сопроводил российский разведывательный корабль через Ла-Манш.

При этом неподалеку курсировали еще два российских корабля. За ними осуществлял слежку с воздуха британский вертолет.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон (41-летний политик занял этот пост 2 ноября 2017 года) сделал резкое заявление: «Британию никогда не запугать, когда речь заходит о защите нашей страны, нашего народа, наших национальных интересов. Я ни секунды не стану сомневаться, если потребуется защищать наши территориальные воды или противостоять любой форме агрессии».

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