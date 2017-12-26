Официальный курс доллара поднялся до 27,95 гривни

В последнюю неделю года на отечественном валютном рынке снова поднялись официальные курсы доллара и евро. Сегодня, после трех выходных дней, доллар прибавил в цене 10 копеек — Нацбанк установил его стоимость на уровне 27,95 гривни. На межбанке торги по американской валюте проходили в рамках 27,94−27,96 гривни за доллар.

— Спрос на валюту по-прежнему преобладает над предложением, — отмечает директор казначейства «Банка Кредит Днепр» Олег Куринной. — Высокая активность покупателей объясняется предстоящими праздниками. Кроме того, спрос на доллары сохраняется из-за того, что сейчас многие компании-экспортеры получают возмещение НДС и не спешат с продажей валюты.

В обменных пунктах в эти дни доллары больше сдают, а не покупают. Выкупают валюту у людей в довольно широком диапазоне — 27,2--27,91 гривни за доллар, а продают по 28,05−28,1 гривни.

Вслед за долларом после выходных подорожала и европейская валюта. Официальный курс евро вырос на 10 копеек и сегодня поднялся выше психологической отметки в 33 гривни, достигнув цифры 33,13. На межбанке торги по евро проходили в рамках 31,11−31,14 гривни. В обменных пунктах евро принимают по 33,03−33,1 гривни, а продают по 33,2−33,25.

Столь ощутимый скачок курсов валют аналитики объясняют не только сезонным фактором, но и неясной ситуацией с получением очередного транша Международного валютного фонда.

— По мнению МВФ, Украина пока не выполнила необходимые для получения кредита обязательства, — отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Это создание Антикоррупционного суда, реформа приватизационного законодательства для придания ему прозрачности и рыночных механизмов, а также корректировка внутренних тарифов на газ.

Как сообщали «ФАКТЫ» ранее, эксперты прогнозируют укрепление гривни после новогодних праздников.