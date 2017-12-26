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грабители

В Киеве совершено разбойное нападение на академика НАМН

Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

26.12.2017 16:24 440

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Вечером 25 декабря двое неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на дом 68-летнего академика Национальной академии медицинских наук, возглавляющего одну из академий. Ворвавшись в дом ученого, преступники угрожали академику холодным оружием, после чего связали мужчину и его 66-летнюю супругу скотчем.

Нападавшие потребовали отдать все ценности, а в случае отказа угрожали применить насилие. В итоге супруги отдали требуемое. Физических травм они не получили. Нападавшие унесли с собой денег и драгоценностей на 15 миллионов гривен. Вся «операция» заняла не более получаса.

По признакам разбоя в особо крупном размере открыто уголовное производство, рассказала «ФАКТАМ» спикер столичной полиции Оксана Блищик.

Напомним, ранее суд в Киеве арестовал без права залога пятерых подозреваемых в разбойном нападении на семейную пару в ноябре текущего года.

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