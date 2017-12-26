Задержаны убийцы бывшего руководителя «Укрспирта»

В ходе спецоперации, проводившейся в Украине, а также в Молдове, Израиле и Румынии при содействии местных правоохранителей была обезврежена преступная группировка, совершавшая убийства и покушения с помощью оружия и взрывчатки. Во время финальной фазы в шести регионах Украины одновременно прошли более 60 обысков, были задержаны пятеро активных участников группировки, рассказал на пресс-конференции глава Нацполиции Сергей Князев. Организатора взяли в одном из соседних государств. Все задержанные арестованы без права залога. В настоящее время следствие контактирует с правоохранителями Италии, где также засветились подозреваемые.

По словам Князева, расследуя нераскрытые убийства, Нацполиция совместно с СБУ и военной прокуратурой вышли на банду, похищавшую и убивавшую людей в Киеве. Удалось установить, что именно она причастна к убийству бывшего руководителя «Укрспирта» и ряду других преступлений.

Так, 29 марта этого года двое в балаклавах напали на Никольско-Слободской улице на 51-летнего замдиректора госпредприятия. Мужчина приехал с сыном домой и только вышел из машины, как его избили битами, после чего выстрелили в спину и уехали на БМВ с иностранными номерами.

Первого мая эти же люди заложили и взорвали мину МОН-50 на территории школы по проспекту Леся Курбаса. К счастью, никто не пострадал. Как выяснилось, это было покушение на местного предпринимателя, которого в момент взрыва там не оказалось. Элементы такой же мины были использованы при убийстве Павла Шеремета, отметил Князев. Он не указал, есть ли связь задержанных с этим преступлением, но уточнил, что убийцы журналиста пока не установлены.

А 30 мая несколькими выстрелами из оружия калибром 9 миллиметров на улице Михаила Гришко на Позняках был смертельно ранен советник директора госконцерна «Укрспирт» Виктор Панков. Ранее Панков дважды руководил этим концерном. По свидетельствам очевидцев, стреляли с заднего сидения красного «Ауди», тут же уехавшего с места происшествия. План «Перехват» результатов не дал. Среди рассматривавшихся версий основная -- профессиональная деятельность погибшего. Уже через несколько дней Князев заявил, что собрано достаточно доказательств, чтобы объявить подозрение убийце, если его задержат.

Как сообщали «ФАКТЫ», Панков был связан с бывшим главой госконцерна Михаилом Лабутиным, который сейчас находится в розыске по подозрению в хищении более полумиллиарда гривен. Сам Панков во время неудачной попытки баллотироваться в Верховную Раду в 2014 году заявлял, что при Януковиче руководство «Укрспирта», работая в тесной связке с правоохранителями, занималось «чистой воды бандитизмом и преступлениями против государства». А как раз накануне убийства в суд должно было быть направлено расследование о хищениях в концерне сотен миллионов гривен, совершенных уже после Майдана, в 2014 году, когда Панков работал замдиректора «Укрспирта». Хотя близкие отмечали, что к денежным потокам погибший отношения не имел, но бывший нардеп Александр Мирный заявил, что тот мог быть свидетелем, которого хотели зачистить.

Также задержанные подозреваются в том, что 23 июня они организовали взрыв на улице Тургеневской. В результате была повреждена «Тойота» с севастопольскими номерами, на которой по улице ехал 47-летний бизнесмен. Водитель получил травмы, но госпитализировать его не пришлось — достаточно было оказанной медиками помощи на месте.