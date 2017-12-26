Декабрь 2017 года в Киеве может стать самым теплым в истории наблюдений (карта)

По расчетам Укргидрометцентра, 27 декабря в Украине будет тепло не по-зимнему: ночная температура будет колебаться от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем — 3−8 градусов тепла, в южной части страны ночью от 2 до 7 градусов тепла, днем — 8−12 градусов. Существенных осадков не ожидается, только в Карпатах и на Закарпатье возможен небольшой дождь, ночью — с мокрым снегом. Информация об этом размещена в Facebook Укргидрометцентра.

Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 метров в секунду, в Карпатах местами порывы до 15−20 метров в секунду.

В столице завтра существенных осадков не ожидают. Дневная температура не опустится ниже 1 градуса тепла, днем будет 5−7 градусов.

Отметим, что минувшая ночь в Киеве была самой теплой с 1881 года. Такие данные обнародовала Центральная геофическая обсерватория. Столбик термометра не опустился ниже 3,1 градусов тепла, что на 0,3 градуса выше, чем предущий исторический показатель температуры для этой даты, зарегистрированный в 2015 году. Такая температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и отвечает обычной погоде для конца октября.

Напомним, на прошлой неделе Украину накрыли аномальные снегопады.