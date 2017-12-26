Создатель Кролика Банни, Утенка Дональда и Элвина и бурундуков скончался в Калифорнии на 100-м году жизни

В Калифорнии скончался известный американский художник-мультипликатор Роберт Гивенс. Ему было 99 лет. Гивенс прославился тем, что создал множество популярных мультяшных героев — Кролика Банни, морячка Попайя, Элвина и бурундуков, Утенка Дональда и других.

Роберт Гивенс родился 2 марта 1918 года в Кентукки. В 1937 году его взяли на работу в студию Уолта Диснея в качестве художника. Диснею очень понравился вариант Утенка Дональда, предложенный Гивенсом. После этого Боб работал почти над всеми короткометражными мультфильмами, в которых был задействован Дональд. Также он принимал активное участие в подготовке полнометражного мультфильма «Белоснежка и семь гномов», который вышел в прокат в 1937 году и произвел подлинный фурор в США.

В 1940 году талантливый художник перешел на работу на студию Warner Bros. Он подружился с режиссерами Чаком Джонсом и Тексом Эйвери. Они тогда работали над созданием персонажа по имени Кролик Банни. Гивенс предложил им свое видение этого героя, которое тут же было утверждено. В 1940-м Банни впервые появился на экране.



Вскоре в карьере Гивенса произошел длительный перерыв, вызванный его призывом в армию. Боб принимал участие во Второй мировой войне. После ее окончания он вернулся сначала на Warner Bros., но потом работал на других студиях. Он создал множество короткометражных мультфильмов с популярными мультяшными героями Томом и Джерри, Элвином и бурундуками, Гарфилдом, Утенком Даффи, а также с Кроликом Банни. Свою карьеру Роберт Гивенс завершил в 2001 году.

Художник скончался от острой дыхательной недостаточности 14 декабря, однако о его смерти стало известно только 25 декабря. Печальную новость сообщила дочь Роберта Мариана Гивенс.

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