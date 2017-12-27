Анна Волкова: «Первой жертвой этой необъявленной войны стал офицер СБУ Геннадий Биличенко из Полтавы»

За сборник «Якби не війна…» журналист «ФАКТОВ» удостоена диплома областного конкурса «Лучшая книга Полтавщины»

В журналистике Анна Волкова уже более трех десятков лет, из них 17 работает собственным корреспондентом газеты «ФАКТЫ» в Полтавской области. Говорит, из-за напряженного графика, который предполагает ежедневное печатное издание, некогда оглядываться назад и анализировать собственное творчество. Но у нее есть давний друг и почитатель — известный фотомастер из Кобеляк Константин Бобрищев. Именно он убедил Анну собрать газетные публикации о людях, по судьбам которых прошлась война на Донбассе, под одной обложкой. И вот недавно книга Анны Волковой под названием «Якби не війна…» увидела свет. Она была напечатана в издательстве «Полтавський літератор» по заказу Департамента информационной деятельности и коммуникации с общественностью Полтавской облгосадминистрации как социально значимое издание. И уже удостоена диплома областного конкурса «Лучшая книга Полтавщины» в номинации «Лучшее прозаическое издание».

— Я даже предположить не могла, что книга вызовет такой резонанс, — говорит Анна Волкова. — Меня начали приглашать на презентации, и, наверное, только после этого почувствовала значимость проделанной работы. Я ведь не ездила за материалами на фронт, не рисковала жизнью, не «закручивала» сюжет, ничего не приукрашивала и не гиперболизировала, как это делают литераторы. То есть не собиралась писать книгу. Но, как оказалось, писала ее с самого начала российской агрессии в Украине. Мои герои — простые люди, волей судьбы вовлеченные в бурный исторический процесс.

Так случилось, что первый погибший в этой войне — мой земляк, полтавчанин, сотрудник СБУ, офицер-«альфовец» Геннадий Биличенко. 13 апреля 2014 года его подло расстреляли российские спецназовцы под Славянском. Он находился там в командировке — в качестве охранника сопровождал руководство аппарата СБУ, изучавшего обстановку в неспокойном регионе. И когда силовики остановились возле группы мирного населения, вдруг подъехал автомобиль «Рено» — с полтавскими номерами и логотипом охранной фирмы «Явор-2000», из которого диверсионная группа открыла огонь. Так началась эта война…

Кстати, первыми пленными боевиков тоже были мои земляки-полтавчане — сотрудники фирмы «Явор-2000», находившиеся в то время в командировке на Донбассе, где охраняли несколько объектов. Я разговаривала с одним из сотрудников, как только он оказался дома. Молодой инспектор, еще не отойдя от пережитого шока, рассказывал, как их с водителем «Рено» захватили шестеро сепаратистов, вооруженных автоматами, надели наручники и бросили его в багажник, а напарника — на пол под заднее сиденье, после чего отвезли в какой-то подвал в Славянске. Заложникам со связанными скотчем руками приказали сесть на корточки и упереться головой в стену. В таком положении под дулами автоматов их продержали несколько часов, пока боевики на «отжатом» «Рено» расстреливали эсбэушников. По словам моего собеседника, сначала их по ошибке завели в подвал, в котором отдыхало человек тридцать россиян (их выдавали характерный говор, форма и оружие). Это было первое свидетельство того, что на территории Донецкой области действуют спецслужбы иностранного государства.

— С теми, кто прошел испытания войной, кого коснулось непоправимое горе, тяжело ведь разговаривать, правда?

— Как и раньше, испытываю волнение, когда мне предстоит интервью с людьми, потерявшими близких. Они переживают жизненную трагедию, а я к ним с расспросами… Но с годами поняла, что иногда человеку важно излить душу постороннему, и он чувствует после этого облегчение. Я обниму собеседника, буду плакать вместе с ним, потому что без сострадания невозможно общение в таких ситуациях. Я придерживаюсь принципов чувственной журналистики. Материал, пропущенный через сердце автора, обязательно заденет читателя за живое.

— В вашей книге современная война описана в разных ракурсах…

— Конечно, ведь война это не только героизм, бои на передовой. Это и предательство командиров, и мародерство, и пьянство солдат, и преступления с использованием оружия по отношению к своим же… Для волонтера Ильи Лысенко (позывной «Хоттабыч»), создавшего мобильную бригаду по эвакуации раненых из так называемой «красной зоны», война постоянно напоминает запахом застоявшейся крови, которая въелась в металл автомобилей «скорой». Геннадий Пономаренко из Гадячского района, потеряв руку во время «сепарского» обстрела, выжил и добрался домой только благодаря донецким патриотам. Поэтому оккупированную территорию он воспринимает прежде всего как территорию доброты и человечности.

Для вдовы, матери двоих детей Натальи Кошлатой из села Васильевка Кобелякского района война ассоциируется с несправедливостью чиновников, отобравших льготы у ее семьи. Сначала ее мужа Григория, погибшего на фронте от пули пьяного, ранее судимого сослуживца, посмертно наградили нагрудным знаком «За вірність народу України» I степени, внесли его имя в Книгу почета областного совета и выбили фамилию на памятнике погибшим в зоне АТО в Кобеляках. А девять месяцев спустя военно-врачебная комиссия Минобороны переквалифицировала смерть морского пехотинца Григория Кошлатого на несчастный случай. Женщина плачет: «Супруга же не на танцах в клубе убили…»

А кременчужанин Евгений Саленко, получивший тяжелое ранение в бою за Мариуполь, встретил в этом городе свою любовь. Они со Светланой поженились в госпитале и счастливы, несмотря на то, что Евгений прикован к инвалидному креслу. «Если бы не война, мы бы не встретились», — говорит еще одна супружеская пара из райцентра Гребенка, Наталья Мехедова и Александр Назарко. Он воевал в Луганской области, а она вместе с волонтерами приехала в его подразделение с сольным концертом (девушка училась на артистку в Киеве). Молодые люди полюбили друг друга с первого взгляда. И случилось это в 600 километрах от дома, хотя на Полтавщине их разделяли всего 20…

О героях своей книги Анна Волкова может рассказывать долго. Постоянные читатели «ФАКТОВ» наверняка помнят ее публикации, посвященные теме боевых действий на Донбассе. Но иногда хочется узнать, что же осталось «за кадром».

— Самая памятная моя командировка — в село Мартыновку Гадячского района, — рассказывает Анна. — Не помню уже, как я узнала о том, что там живет пенсионерка Людмила Петровна Пивень, которая в одиночку отправилась в Россию, чтобы освободить из плена своего земляка Володю Романчука. Позвонила в сельсовет — мне дали мобильный телефон Людмилы Петровны. Звоню ей. «Да о чем тут говорить? — сразу же отказывается она от встречи. — Что я такого сделала?» И Володин номер тоже не соглашается давать, дескать, оставьте парня в покое. «Вообще, я сегодня уезжаю к дочке в Полтаву, вы меня не застанете дома», — был ее следующий аргумент. «Тогда мы могли бы там встретиться», — предлагаю.

Позже мне стало понятно, что никуда бабушка не собиралась ехать, просто была чем-то обижена на журналистов. Знаю, что некоторые мои коллеги работают некорректно, из-за чего бывает очень тяжело переубедить интервьюируемого, что каждый «пишет, как он слышит». В конце непростого разговора Людмила Петровна поставила условие: «Если вы будете в Мартыновке через два с половиной часа, то, возможно, и застанете меня дома». Легко сказать! Расстояние 150 километров, а ни личного, ни служебного транспорта я не имею. Спасибо редактору газеты «Вечірня Полтава» Владимиру Марченко, который зачастую выручает меня в экстренных ситуациях. Дал он мне водителя с машиной, и мы на максимальной скорости, которую только можно было выдавить из «Лады», помчались в село на границе с Сумской областью. К тому времени бабушка сменила гнев на милость. У нее дома был и Володя — приходил в себя после плена. И у нас такой душевный разговор получился!

Больше всего мне запомнился диалог Людмилы Петровны с «самым главным начальником», от которого зависела судьба пленного «айдаровца» Владимира Романчука (парня луганские сепаратисты вывезли в Донецк Ростовской области и определили на подсобные работы). «Почему же вы, а не родители приехали за пленным?» — спросил офицер 68-летнюю женщину. «Да он сирота», — честно ответила просительница. «А вы бабушка с чьей стороны: отца или матери?» — смягчился тон военного. «Да ни с чьей. Я ему чужая», — удивила Людмила Петровна собеседника. И он пообещал, что ради такой отважной бабушки сделает все для того, чтобы она уехала домой с односельчанином, для которого была роднее всех на свете. Слово свое, кстати, сдержал.

Был еще один случай, когда я думала, что мне не удастся разговорить человека, проявившего в схватке с врагом мужество и героизм. Речь идет о Народном герое Украины из Миргорода Владимире Ярославском. Мы вышли после церемонии награждения, стоим возле Дома культуры, и я не могу вытянуть из лихого десантника, кадрового военного, защищавшего Луганский аэропорт, практически ни слова. Владимир был взволнован и явно не расположен к интервью. Меня спасла подошедшая женщина. «Так это вы Анна Волкова? — уточнила она, узнав, что я из „ФАКТОВ“. — А я волонтер Елена Синельникова. Я читала ваши публикации о наших добровольцах, погибших на войне, — кузнеце Петре Федоряке и предпринимателе Сергее Никоненко. Поэтому, Володя, — обратилась она к новоиспеченному Народному герою, — доверься этой женщине, открой ей свою душу». После такой характеристики Ярославский мне такие факты по защите Луганского аэропорта выдал, которых, думаю, нигде больше не найти. В общем, меня выручила… репутация.

А в разговоре с Владимиром поразила такая деталь: 44-летнего отставного офицера молодые ребята, оказавшиеся вместе с ним в противоядерном бункере практически разбитого аэропорта, спросили, через сколько войн он прошел. Потому что бойцам было страшно, они очень надеялись, что опытный командир найдет решение, как вырваться из западни. А у Владимира Ярославского это тоже первая война, он, как и все, боялся, только не имел права показать собственные чувства.

— Скажите, где можно купить книгу?

— В продаже ее нет. Тираж совсем маленький — всего 300 экземпляров. Мне как автору полагается 30. Даже подарить каждому герою не получается. Но книга, насколько я знаю, уже разошлась по библиотекам Украины. Хотя, наверное, попадет далеко не в каждую. Поэтому читайте ее в Интернете.

А у меня уже созревает план переиздать книгу — есть чем ее дополнить.

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