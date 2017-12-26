В Полтаве полицейский, рискуя жизнью, вытащил женщину из пруда (фото)

В понедельник, 25 декабря, 29-летний полтавский патрульный Евгений Ткаченко едва заступил на ночную смену, как поступил вызов на семейную ссору. Когда экипаж около половины девятого вечера подъехал по названному адресу, то ссора между матерью и ее 36-летней дочерью переместилась на расположенный рядом с их домом пруд.

Старшая женщина жаловалась полицейским на неадекватное поведение младшей, а та сидела на железных трубах и никак не реагировала на ее слова. По всем признакам, она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

--Вдруг со словами «Никто меня не любит, я не хочу жить!» женщина бросилась на пруд, покрытый тонким льдом, -- рассказала «ФАКТАМ» сотрудница Управления патрульной полиции в Полтавской области Марина Зинюха. -- Естественно, лед не выдержал и она начала тонуть. Инспектор первой роты Евгений Ткаченко, моментально оценив ситуацию, бросился ее спасать. Уже через несколько метров от берега дно ушло из-под его ног, и инспектору пришлось добираться к тонущей гражданке вплавь. В последний момент он схватил ее сзади за куртку и вытащил из ледяной купели. По словам Евгения, это было довольно сложно -- намокшая одежда на потерпевшей и на нем самом препятствовали движению, но, к счастью, у Евгения хватило сил справиться с задачей.

Такой экстремальный «заплыв» протрезвил молодую женщину. Уже другой экипаж патрульных, подоспевший на помощь коллегам, доставил ее с матерью домой и вызвал «скорую». А Евгений, переодевшись в управлении в сухую форму, продолжил дежурство…

Фото предоставлено Управлением патрульной полиции в Полтавской области

