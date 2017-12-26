Безработица в Украине сократилась до 8,9 процента

Как показали опросы, 16 процентов граждан предпочитают работу на фрилансе, еще 52 процента рассматривают свободный график как возможность дополнительного заработка

Государственная служба занятости подвела итоги за третий квартал 2017 года. Результаты оказались весьма обнадеживающими: уровень безработицы снизился с 10,1 (в начале года) до 8,9 процента.

В целом, согласно результатам исследования, количество занятого населения в третьем квартале составляло 16 миллионов 400 тысяч человек. Безработных — 1 миллион 600 тысяч. Отметим, что среди мужчин уровень безработицы выше (11 процентов), чем среди женщин (6,6 процента). А в городах нетрудоустроенных больше (1 миллион 128 тысяч человек), чем в селах (483,5 тысячи).

Интересно, что, по данным опроса международного кадрового портала HeadHunter, 16 процентов респондентов предпочитают работу на фрилансе, а еще 52 процента рассматривают фриланс просто как возможность дополнительного заработка.

Поэтому эксперты в канун Нового года предложили несколько советов людям, которые решили попробовать свои силы в качестве «свободных работников».

Самое главное для фрилансера — правильно распланировать время. «Определите собственные дедлайны на поиск работы, ее выполнение и сдачу», — рекомендуют специалисты. Также они напоминают, что людям со свободным графиком нужно придерживаться режима дня, чтобы работа каждый день начиналась и заканчивалась в одно и то же время, а продолжительность ее была одинаковой — три-четыре часа либо семь-восемь часов.

Также эксперты рекомендуют четко разделить «работу» и «дом», внести для себя определенные элементы дресс-кода, определить ежедневный объем работы, отключить внешние раздражители, а еще обязательно выделять выходные и отпуск (чтобы не работать в режиме «24 часа в сутки, семь дней в неделю»).

Более эффективно зарабатывать на фрилансе помогает и регулярный подсчет своих доходов (особенно если заказчики расплачиваются не в конце месяца, а по факту выполненной работы). Так вы поймете, ваш ли этот вид работы вообще или, может, лучше вернуться в офис.