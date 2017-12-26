﻿

USD 27.95
RSS
Полицейские

Национальная полиция начала оперативную отработку Киева и столичной области (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

26.12.2017 17:54 179

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Национальная полиция начала первый этап оперативной отработки правоохранителями Киева и столичной области. Об этом первый замглавы НПУ Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook.

По его словам, целью операции является выявление и задержание преступников, которые скрываются от правоохранительных органов, лиц, причастных к совершению тяжких преступлений, документирования преступной деятельности и задержание заезжих гастролеров, так называемых криминальных авторитетов («смотрящих») и других элементов преступного мира.

«Уже есть определенные результаты. Изымаем оружие, взрывчатку, боеприпасы и наркотики. Граждане должны чувствовать себя в безопасности, а преступники знать свое место — за решеткой», — написал он, опубликовав фото изъятого у преступников оружия, наркотиков и наличных.

Напомним, по словам главы Национальной полиции Сергея Князева, в Украине в 2018 году появится новая структура — полиция превенции.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии