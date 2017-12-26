Национальная полиция начала оперативную отработку Киева и столичной области (фото)

Национальная полиция начала первый этап оперативной отработки правоохранителями Киева и столичной области. Об этом первый замглавы НПУ Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook.

По его словам, целью операции является выявление и задержание преступников, которые скрываются от правоохранительных органов, лиц, причастных к совершению тяжких преступлений, документирования преступной деятельности и задержание заезжих гастролеров, так называемых криминальных авторитетов («смотрящих») и других элементов преступного мира.

«Уже есть определенные результаты. Изымаем оружие, взрывчатку, боеприпасы и наркотики. Граждане должны чувствовать себя в безопасности, а преступники знать свое место — за решеткой», — написал он, опубликовав фото изъятого у преступников оружия, наркотиков и наличных.

Напомним, по словам главы Национальной полиции Сергея Князева, в Украине в 2018 году появится новая структура — полиция превенции.

