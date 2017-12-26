На Закарпатье жена ...забетонировала мужа в старом колодце (фото)

В городе Хуст полтора месяца назад в полицию обратился местный житель с заявлением о пропаже 43-летнего сына. Правоохранители объявили его в розыск.

Как сообщает Отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции Закарпатской области, пропавший мужчина проживал в одном доме с женой, с которой находился в процессе развода, и с тремя детьми. Полицейских насторожил тот факт, что сразу после объявления в розыск мужчины его 40-летняя жена и старший 17-летний сын исчезли. А накануне хозяйка спешно засыпала и бетонировала во дворе старый колодец.

Когда правоохранители раскопали его, то обнаружили на глубине четырех метров тело разыскиваемого. Труп направлен на экспертизу.

Содержимое колодца шокировало правоохранителей

По данному факту Хустская полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство», которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Идет поиск жены и сына убитого, которых подозревают в совершении убийства, ведется следствие.

Фото Национальной полиции Закарпатской области

