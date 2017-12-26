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Вражеский снайпер

В зоне АТО на Луганщине активизировались вражеские снайперы

Инф. «ФАКТОВ»

26.12.2017 19:18 79

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В течение сегодняшнего дня боевики осуществили четыре провокационных обстрела позиций сил АТО на линии соприкосновения. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Штаба АТО.

На Луганском направлении враг в течение часа вел огонь по нашим оборонным укреплениям из 82-мм минометов, гранатометов разных типов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки в районе Луганського. А на подступах к Новолуганскому и Золотому активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении в середине дня из стрелкового оружия противник нарушал перемирие у шахты Бутовка.

Украинские военные в течение дня ответный огонь не открывали.

Напомним, КМ выделил семьям погибших и получивших инвалидность в АТО денежную помощь.

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