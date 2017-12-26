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Антон Мирончук на церемонии

25 участников АТО бесплатно получили квартиры!

26.12.2017 19:48 90

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23 декабря 2017 на торжественном открытии жилого комплекса «Фаворит» были вручены 25 ключей от квартир участникам АТО и членам их семей в Ирпене. Это беспрецедентная акция от компании Орлан-Инвест Групп, первая и единственная на рынке, которая бесплатно предоставляет квартиры воинам АТО. Застройщик вместе с Ирпенским городским советом активно поддерживает бойцов АТО и заботится об их будущем.

Напоминаем, что руководитель компании Антон Мирончук не в первый раз дарит квадратные метры. В этом году компания Орлан-Инвест Групп уже вручила ключи от 25 квартир в ЖК «Есенин».

Антон Мирончук отметил, что в следующем году уже запланировано подарить еще 40 квартир в ЖК «Атмосфера» (г. Вишневое). Список будущих владельцев, которые при сдаче дома в эксплуатацию получат в нем собственное жилье, определен.

На сегодняшний день компания «Орлан — Инвест Групп» закрепляет за собой позицию социально-активного застройщика, которая продолжает поддерживать бойцов АТО.

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