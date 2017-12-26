В Одесской области завершено расследование убийства военнослужащего ВМС ВСУ Шейхова (фото 18+)

Cегодня, 26 декабря, Раздельнянская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Владимира Злого, подозреваемого в убийстве военнослужащего Военно-морских сил ВС Украины Арслана Шейхова.

— Указанный гражданин подозревается в убийстве по неосторожности матроса в селе Егоровка в августе текущего года, — сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Одесской области. - В настоящее время по ходатайству прокуратуры Злой находится под стражей.

Он, в частности, обвиняется в деяниях, которые квалифицируются по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины.

В сентябре 2017 года после получения и исследования результатов судебной экспертизы правоохранители сообщили мужчине о подозрении.

Как сообщали «ФАКТЫ», 29 сентября на брифинге прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что гибель военнослужащего ВМС Шейхова, тело которого обнаружили 12 августа, квалифицирована как убийство по неосторожности. В тот же день, 29 сентября, фигурант дела был арестован.

Когда Шейхова обнаружили мертвым, советник начальника Генерального штаба ВСУ Елена Вербицкая сообщила, что накануне, 11 августа, военнослужащий, находясь в законном увольнении, вместе с семьей праздновал дома свое 33-лети.

«Около 19.00 к нему заехал на своем автомобиле его знакомый гражданин Злой В. И. (1976 г. р.), спустя несколько минут они уехали в неизвестном направлении», — отметила она и добавила, что больше Шейхова никто живым не видел.

Тело военнослужащего около 23.50 нашел возле ворот своего дома местный врач с. Егоровка (Одесская обл., Раздельнянский район). При осмотре тела полиция обнаружила множественные ушибы на теле и голове, переломы носа и черепа.

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области заявили, что проведенная в Одессе повторная экспертиза показала: гибель Шейхова наступила от алкогольной интоксикации, а не от травм, в числе которых переломы ребер.

Отмечалось, что в Одесском областном бюро судебно-медицинских экспертиз проведена повторная комиссионная экспертиза тела погибшего военнослужащего.

По заключению этих экспертов, предварительно было установлено, что обнаруженные на теле погибшего ссадины и травмы не являются причиной его смерти.

Оперативное фото полиции