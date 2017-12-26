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Решение суда

Судья, вынесший скандальный приговор Крысину, отпустил еще двух убийц "евромайдановцев"

Инф. «ФАКТОВ»

26.12.2017 21:25 256

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Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под стражи Олега Гебана и Сергея Костенко, обвиняемых в покушении на убийство активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года. Об этом сообщила адвокат потерпевших Виктория Дейнека.

«Изменили меру пресечения Гебану и Костенко на домашний арест, сегодня отпустили из-под стражи!» — написала она в Facebook.

Евромайдановцы были убиты в районе Михайловской площади в Киеве.

Решение об их освобождении из-под ареста вынесли судьи Олег Лынник и Евгений Мартынов. Первый из них 22 декабря 2017 года дал условный срок главарю «титушек» Юрию Крысину, обвиняемому в причастности к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия во время Евромайдана.

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