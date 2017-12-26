В Генштабе ВСУ назвали цифру "безвозвратных потерь" армии в 2017 году
В 2017 году безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили почти 200 военнослужащих. Такую статистику привел Генштаб ВСУ, отвечая на запрос ВВС Украина.
Точная цифра безвозвратных потерь (включает погибших в боях, пропавших без вести и пленных) — 191 военнослужащий.
Санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированные и заболевшие) составили 1265 человек, включая 174 раненых.
Справочно в Генштабе сообщили, что на контрактную службу в ВСУ в 2017 году поступило 35 тыс. 220 человек.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала АТО и до сегодняшнего дня боевые потери ВСУ составили 10 710 военнослужащих.
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