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Боец АТО

В Генштабе ВСУ назвали цифру "безвозвратных потерь" армии в 2017 году

Инф. «ФАКТОВ»

26.12.2017 21:48 245

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В 2017 году безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили почти 200 военнослужащих. Такую статистику привел Генштаб ВСУ, отвечая на запрос ВВС Украина.

Точная цифра безвозвратных потерь (включает погибших в боях, пропавших без вести и пленных) — 191 военнослужащий.

Санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированные и заболевшие) составили 1265 человек, включая 174 раненых.

Справочно в Генштабе сообщили, что на контрактную службу в ВСУ в 2017 году поступило 35 тыс. 220 человек.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала АТО и до сегодняшнего дня боевые потери ВСУ составили 10 710 военнослужащих.

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