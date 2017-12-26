Луценко заявил, что помирился с Сытником (видео)

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам назвал ошибкой «публичное сведение счетов» ГПУ и Национального антикоррупционного бюро. Об этом Луценко заявил в сегодняшнем интервью украинским телеканалам.

По его словам, в ходе недавней встречи с главой НАБУ Артемом Сытником они пришли к договоренности по ключевым вопросам.

«Мы встретились с господином Сытником буквально на днях. После его возвращения из США мы провели обсуждение ситуации и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ, что им препятствуют, и другие вещи, в том числе, и с моей стороны, действительно, не понимают ни украинцы, ни за границей. Даже если кто-то из нас и прав, это все равно наносит удар по всей правоохранительной системе», — сказал Луценко, призвав «за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги навстречу друг другу».

Он также заверил в необходимости НАБУ нужно «для борьбы с высокопоставленной преступностью».

Напомним, публичный скандал между руководством ГПУ, СБУ и НАБУ разгорелся 29 ноября, когда СБУ задержала агента НАБУ при попытке дачи взятки замглавы Государственной миграционной службы (ГМС) Дине Пимаховой. В НАБУ обвинили коллег в срыве спецоперации по выявлению коррупции в ГМС и раскрытии личных данных спецагентов, работающих под прикрытием.

