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Елка из колбасы

На Полтавщине мясокомбинат установил двухметровую елку из... колбасы

Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

26.12.2017 23:21 808

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«Ёлбаса», «На Новый год поставил, до следующего разбираешь и ешь, и так каждый год. Удобно», «Где такую можно купить?» -- это лишь малая часть откликов пользователей социальных сетей на фото необычной елки, установленной в офисе предприятия «Глобинский мясокомбинат» на Полтавщине.

Новогоднее деревце здесь решили заметить фирменной продукцией, смонтированной в виде елки.

Она получилась высотой в два метра, состоящей из шести ярусов палок копченой и полукопченой колбасы, имеющих длительные сроки хранения — «Сервелат «Глобино», «Салями «Фуршетная», «Салями «Золотистая» и другие.

На создание елки, уверяют на предприятии, ушло два часа.

Напомним, только 9,3 процента граждан Украины могут позволить себе потратить на праздники больше 5 тысяч гривен.

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