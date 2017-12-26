На Полтавщине мясокомбинат установил двухметровую елку из... колбасы

«Ёлбаса», «На Новый год поставил, до следующего разбираешь и ешь, и так каждый год. Удобно», «Где такую можно купить?» -- это лишь малая часть откликов пользователей социальных сетей на фото необычной елки, установленной в офисе предприятия «Глобинский мясокомбинат» на Полтавщине.

Новогоднее деревце здесь решили заметить фирменной продукцией, смонтированной в виде елки.

Она получилась высотой в два метра, состоящей из шести ярусов палок копченой и полукопченой колбасы, имеющих длительные сроки хранения — «Сервелат «Глобино», «Салями «Фуршетная», «Салями «Золотистая» и другие.

На создание елки, уверяют на предприятии, ушло два часа.

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