Искусствовед Марьяна Кружкова: «Шедевр «Девочка на фоне персидского ковра» был написан Врубелем под впечатлением сказок Шахерезады»

Национальный музей «Киевская картинная галерея» отметил 95-летие

Национальный музей «Киевская картинная галерея» (в прошлом Киевский национальный музей русского искусства) — одна из визитных карточек столицы Украины. Он был открыт в 1922 году в особняке, ранее принадлежавшем промышленнику и коллекционеру Федору Артемьевичу Терещенко. Основу коллекции музея составили национализированные художественные ценности, переданные в 1919 году в специальный музейный фонд. Сегодня в Киевской картинной галерее хранится более 13 тысяч памятников художественной культуры XIII—XXI вв. еков. Особое место в собрании занимают коллекции семей Терещенко и Ханенко, Гансена, а также рисовальной школы художника и педагога Николая Мурашко. О том, какие картины являются особой гордостью музейной экспозиции, «ФАКТАМ» рассказала ведущий научный сотрудник Национального музея «Киевская картинная галерея» Марьяна Кружкова.

— Марьяна Ильинична, какие полотна в Киевской картинной галерее являются ее визитными карточками?

— Это и «Портрет девочки на фоне персидского ковра» Михаила Врубеля, и «Три царевны подземного царства» Виктора Васнецова, и «Буря» Ивана Айвазовского… В собрании музея — работы Левицкого, Боровиковского, Репина, Шишкина, Верещагина, Перова, Крамского, Нестерова, Поленова, Ге и других выдающихся художников.

— Жизнь и творчество многих из них были связаны с Украиной.

— Да, это так. Например, Николай Ге учился в Киеве в гимназии и университете. Потом уехал в Петербург и закончил академию художеств. И уже будучи очень известным художником, профессором, принял решение перебраться в свое имение в Черниговской губернии, где провел почти двадцать лет жизни и создал произведения, принесшие ему мировую известность. Это и портреты, и работы на евангельские сюжеты. В нашем музее уникальная коллекция полотен Николая Ге. Когда младший сын художника в двадцатые годы прошлого века эмигрировал из советской России, передал все работы, доставшиеся ему в наследство от отца, в Киев. В собрании музея представлены все периоды творчества художника. Жемчужиной коллекции является одно из поздних произведений Николая Ге — «Портрет мальчика-украинца». Этот шедевр, написанный за несколько лет до смерти художника, попал к нам при весьма интересных обстоятельствах. «Портрет мальчика-украинца» Николая Ге в 1975 году принес в музей житель села Вольное Черниговской области, нашедший картину в своем доме.

— Потрясающая работа!

— А вот не менее интересный автопортрет Николая Ге, написанный им за несколько лет до смерти в своем имении на черниговском хуторе. По силе выразительности психологического образа он близок к шедеврам Рембрандта. Необыкновенно красивы итальянские пейзажи Ге. Также в музее можно увидеть два уникальных эскиза Николая Ге к его картине «Голгофа».

— Слышала, что в Киевской картинной галерее находится одна из лучших коллекций Ивана Шишкина.

— Все верно. Это работы известнейшие, хрестоматийные: «Среди долины ровныя», «Дубовая роща», «Ручей в лесу», «Первый снег». Особое место занимает картина Шишкина «На севере диком», написанная по мотивам известного стихотворения Лермонтова. Интересно, что это один из немногих зимних пейзажей художника. Шедевры Шишкина в нашем музее произвели неизгладимое впечатление на директоров Лувра и Дрезденской галереи, приезжавших в Киев.



*Работа Шишкина «На севере диком» создана по мотивам известного стихотворения Лермонтова

— Два года назад мне посчастливилось общаться с праправнуком Ильи Репина, живущим во Франции. Он вспоминал теплый прием в Чугуеве на Харьковщине, где родился его знаменитый прапрадед. Говорил, что одна из его любимых работ Ильи Репина — «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану». А какие произведения Репина есть в вашем музее?

— Прекрасен этюд «Украинская хата». Колоритна картина «Поприщин», написанная по мотивам произведения Гоголя «Записки сумасшедшего». На портрете «Монахиня» Илья Репин изобразил свою двоюродную сестру. Масштабно полотно «Николай Мирликийский избавляет от смертной казни трех невинно осужденных». История его создания такова. Монастырь в Чугуеве, где родился Репин, заказал ему для трапезной работу, связанную с сюжетом из жизни Николая Чудотворца. И художник написал замечательную картину.

— Несколько лет назад я также общалась с потомками Виктора Васнецова. Какие его знаменитые работы можно увидеть в вашем музее?

— Огромное полотно — «Три царевны подземного царства».

Его приобрел на одной из передвижных выставок Иван Терещенко. Виктор Васнецов расписывал в Киеве Владимирский собор с 1885 по 1895 год. С ним работали Михаил Врубель и Михаил Нестеров. Часть эскизов к росписям знаменитого храма сегодня можно увидеть в экспозиции музея.

— Особая гордость киевлян — картина Михаила Врубеля «Девочка на фоне персидского ковра». Расскажите, пожалуйста, историю ее создания.

— Она была написана в 1886 году. Художник был вхож в дом историка искусства и археолога Адриана Прахова. «Девочка на фоне персидского ковра» была создана Михаилом Врубелем под впечатлением сказок Шахерезады, которые вечерами читались в доме у Прахова. В тот период Михаил Врубель был увлечен тематикой Востока. Врубель написал портрет дочери киевского владельца ссудной кассы Мани Дахнович.



*Марьяна Кружкова: «Картина „Девочка на фоне персидского ковра“ Михаила Врубеля — одна из визитных карточек музея»

— В этом году в Киеве проходила выставка картин Ивана Айвазовского «Гений и море», посвященная двухсотлетию со дня рождения художника. На какие работы мариниста вы посоветуете обратить внимание киевлянам и гостям украинской столицы, которые не успели посетить выставку?

— Конечно, это картины «Буря», «Вид на острове Капри», «Арба в поле»… Не все знают, что гениальный художник писал море не с натуры, а по памяти.

— Еще одним событием 2017 года стала масштабная выставка работ Василия Верещагина «Опасное путешествие длиною в жизнь».

— Она имела огромный успех. У нас в музее находится одно из самых крупных собраний картин Верещагина. А появилась киевская коллекция благодаря дружбе живописца с предпринимателем и меценатом Иваном Николовичем Терещенко. Работы Верещагина рассказывали о бессмысленности и жестокости войны. Кисти художника-баталиста принадлежат картины «Победители», «Раненый», «Шпион»…

— В каких странах мира экспонировались шедевры Киевской картинной галереи?

— Во многих. Побывали они в Японии, Нидерландах, Германии, Финляндии, Италии… В Нидерландах, к примеру, мы показывали «Три царевны подземного царства» Васнецова. В Финляндии проходили выставки, посвященные Репину и Айвазовскому. И всюду шедевры вызывали у ценителей прекрасного восторг.

— Случалось, что из музея похищали картины?

— В 1960-е годы случилось ЧП: пропал эскиз Василия Сурикова «Рыжебородый стрелец» к его картине «Утро стрелецкой казни». В конце рабочего дня вдруг это обнаружилось. Вскоре работу нашли у студента художественного института, который объяснил свой поступок тем, что хотел подарить эскиз своей девушке.

— Часто ли шедевры передают в дар музею?

— Исключительный по своей значимости дар сделал в 1986 году киевский коллекционер Давид Сигалов. Это был известный в Киеве детский врач. Всю свою коллекцию он завещал нашему музею — 400 работ! Это уникальное крупнейшее собрание работ мастеров конца XIX — начала ХХ века. В нем произведения Кустодиева, Бенуа, Серебряковой, Сомова, Добужинского…

— Сегодняшние коллекционеры изъявляли готовность делиться экспонатами из своих собраний с музеем?

— Они любезно предоставляют работы из своих коллекций для музейных выставок. А не так давно одна киевлянка передала музею в дар картину Алексея Саврасова.

— Какой шедевр в музее самый древний?

— Икона Бориса и Глеба, датируемая XIII веком.