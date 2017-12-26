Владелец АЕКа пообещал своим футболистам 1 миллион евро за проход «Динамо» в Лиге Европы

До первого матча 1/16 финала Лиги Европы АЕК — «Динамо» еще более полутора месяцев, а владелец греческого клуба Димитрис Мелисанидис уже предложил своим футболистам своеобразное пари. Бизнесмен, являющийся одним из крупнейших судовладельцев мира, намерен выплатить Дмитрию Чигринскому и компании 1 миллион евро премиальных за проход команды Александра Хацкевича. Эту сумму он готов добавить к 300 тысячам евро, обещанным коллективу за выход из группы Лиги Европы.

Правда, если АЕК потерпит поражение, то футболисты потеряют и те и другие призовые. Игроки греческого клуба согласились с такими условиями.

Жизнь показывает, что владелец АЕКа умеет держать слово. В августе он обещал команде 500 тысяч евро за проход бельгийского «Брюгге» в плей-офф квалификации Лиги Европы и после успеха (0:0 и 3:0) выплатил все до евроцента.

Напомню, что АЕК и «Динамо», занимающие в чемпионатах своих стран вторые места, 15 февраля сыграют в Афинах, а 22-го — в Киеве (билеты на «Олимпийский» стоимостью от 35 до 800 гривен уже в продаже).

Игроки «Динамо» выйдут из отпуска 12 января и уже 14-го отправятся на тренировочный сбор в испанскую Марбелью. Что же касается АЕКа, то команда из Афин до первой дуэли с «бело-синими» успеет провести шесть поединков в чемпионате Греции и как минимум один матч — в Кубке страны (ближайший — 6 января).

Кстати, динамовцы уже пополнили свои ряды новичком: контракт на пять лет со столичным клубом заключил 24-летний фланговый полузащитник датского «Копенгагена» и сборной Словении Беньямин Вербич, который будет выступать в составе «бело-синих» под седьмым номером.

Вслед за бывшим главным тренером «Стали» и «Вереса» Владимиром Мазяром, возглавившим «Акжайык» из Казахстана, в зарубежный клуб отправился еще один украинский специалист. 49-летний экс-футболист «Днепра», «Динамо» и «Вердера» Юрий Максимов стал наставником команды «Кешля», занимающей в чемпионате Азербайджана предпоследнее место (ранее бакинский клуб носил название «Интер»; игроков в свое время тренировали украинские специалисты Валентин Ходукин и Анатолий Коньков).

Контракт Максимова, прежде работавшего с минским «Динамо», ЦСКА, «Оболонью», донецким «Металлургом», «Кривбассом», российской «Мордовией» и «Таразом» из Казахстана, рассчитан до конца сезона.

Отмечу, что бывший полузащитник нашей сборной станет вторым украинским тренером в чемпионате Азербайджана: в «Габале» уже несколько лет работает Роман Григорчук. Кроме того, за рубежом в командах высших дивизионов в 2017-м трудились такие отечественные специалисты, как Сергей Ковалец («Татран», Словакия), Дмитрий Парфенов («Тосно», Россия), Андрей Демченко («Обод», Узбекистан), Сергей Ребров («Аль-Ахли», Саудовская Аравия) и Сергей Заец («Воркута», Канада).

Активную работу на трансферном рынке проводит луганская «Заря», занимающая после первой части состязаний в премьер-лиге четвертое место. Кроме того, что клуб продлил контракты с полузащитником Максимом Луневым и форвардом Владиславом Кабаевым, команду Юрия Вернидуба пополнило трио новичков. В частности, игроком «Зари» стал 22-летний опорный полузащитник из Камеруна Гаэль Ондуа, ранее выступавший в молодежных командах московских «Локомотива» и ЦСКА, а также в датском «Вейле». На правах аренды на полтора года в луганский клуб перешли защитники Богдан Михайличенко и Александр Тымчик, которые первую часть сезона провели в «Стали» из Каменского. Напомню, что контракты футболистов, недавно продленные на полтора года, принадлежат киевскому «Динамо».

Уже известны три соперника, с которыми луганчане сыграют в январе на тренировочном сборе в Турции: «Вождовац» (Сербия), «Лех» (Польша) и «Динамо» (Тбилиси, Грузия).

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике отпраздновал гостевую победу над мадридским «Реалом» в чемпионате Испании (3:0) дорогим вином. В своем «Инстаграме» каталонец опубликовал фото трех пустых бутылок, написав: «Сегодня оно того стоит». По информации Marca, общая стоимость этих бутылок вина составляет около 5 тысяч 300 евро.

А вот 70-летний болельщик «Реала» из румынского города Арад слишком уж близко к сердцу принял неудачу любимой команды, в результате которой отставание подопечных Зинедина Зидана от «Барсы» возросло до 14 (!) очков (пусть у «Реала» и есть игра в запасе). После окончания матча мужчина от злости пролил на плиту в своей кухне растворитель, из-за чего в доме начался пожар, пишет Gazeta Sporturilor.

На место быстро прибыли пожарные. Они спасли фаната и не позволили дому сгореть. Позже в разговоре с полицейскими мужчина сказал, что преднамеренно устроил поджог, так как хотел умереть после поражения любимой команды.

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Знаменитый тренер Дик Адвокат, который только в прошлом месяце покинул сборную Нидерландов, нашел новое место работы. 70-летний специалист занял пост наставника роттердамской «Спарты», занимающей в чемпионате страны предпоследнее место. Перед ним стоит задача сохранить прописку в элитном дивизионе. Ранее Дик Адвокат возглавлял АЗ, ПСВ «Эйндховен», «Рейнджерс», «Боруссию» из Менхенгладбаха, «Зенит», «Сандерленд», «Фенербахче», а также сборные ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии, России и Сербии.

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Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко на полгода приостановил выполнение обязанностей на своем посту. Уход чиновника вызван давлением со стороны ФИФА в связи с допинговым кризисом. Как известно, имя Мутко неоднократно упоминалось в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства, опубликованном в 2016 году. Решением исполкома МОК чиновник был лишен аккредитации на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро, а совсем недавно ему пожизненно запретили посещать Олимпиады в любом статусе.

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Откровенное интервью бывшего защитника лондонского «Арсенала» Эммануэля Эбуэ (132 поединка, пять мячей) вызвало бурную реакцию в футбольном мире. В беседе с журналистом Daily Mirror 34-летний игрок рассказал о своей тяжелой жизни: о том, что скрывается от полиции и живет в квартире друга, где ему приходится спать на полу, о том, как смотрит матчи «Арсенала» в пабе, поскольку не может позволить себе подписку на телеканал Sky Sports. Эммануэль сам стирает свою одежду, потому что не имеет стиральной машины. По городу экс-футболист сборной Кот-д'Ивуара передвигается на общественном транспорте.

По словам игрока, проблемы с деньгами возникли после развода с женой, которая отсудила у него все имущество и вот уже полгода не дает видеться с детьми. Их у Эбуэ трое.

Оглядываясь назад, Эммануэль говорит о том, что был наивным и позволил бывшей супруге себя обмануть. Так, из 8 миллионов евро, заработанных им в «Галатасарае», семь он отдал ей. Сейчас Эбуэ живет в постоянном страхе оттого, что в любой момент в дом его друга могут нагрянуть полицейские или судебные приставы (по решению суда дом игрока в Энфилде перешел к его бывшей жене Аурелии). Но Эммануэль считает вердикт суда несправедливым и готов бороться до конца. Хотя у него нет денег даже на адвоката.

Оказавшись в сложной финансовой ситуации, финалист Лиги чемпионов — 2006 признался, что предпринимал попытки суицида. Но поддержка близких сделала его сильнее. Тяжелое психологическое состояние Эбуэ усугубила смерть деда, который его воспитывал, и брата, попавшего в аварию.

Кстати, после ухода из «Галатасарая» в 2015 году Эммануэль Эбуэ долгое время искал себе клуб. Пытался трудоустроиться в «Сандерленде» и на Северном Кипре, но ничего не получалось. В Англии он ни разу и не вышел на поле из-за дисквалификации со стороны ФИФА: игрок задолжал около миллиона евро своему бывшему агенту. А контракт с клубом «Тюрк Очагы Лимассол» так и не был подписан из-за того, что ивуариец не смог пройти медосмотр. В его крови был обнаружен ВИЧ. Однако после повторного обследования неутешительный диагноз, к счастью, не подтвердился.

Одним из первых, кто решил помочь известному футболисту, стал новый главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим, предложивший Эбуэ должность помощника наставника одной из юношеских команд стамбульского клуба. «Мы прочитали интервью Эммануэля и сделаем все возможное, чтобы поддержать нашего друга», — заявил Фатих Терим.