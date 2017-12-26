Василия Ломаченко признали лучшим боксером и главным победителем 2017-го

Украинец Василий Ломаченко продолжает пожинать плоды успешного для себя 2017 года, в течение которого он трижды досрочно защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе (до 59 кг). Получив награду лучшему бойцу года независимо от весовой категории по версии американского канала ESPN, 29-летний уроженец Белгорода-Днестровского удостоился такого же признания от двух других не менее престижных боксерских медиа.

В частности, заслуги украинца отметил авторитетный портал fightnews.com, объявивший Ломаченко лучшим боксером уходящего года. В борьбе за это престижное звание Василий опередил абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американца Теренса Кроуфорда, а также Срисакета Сор Рунгвисаи из Таиланда — обладателя пояса WBC во втором наилегчайшем весе (до 52 кг).

Помимо этого, Василий Ломаченко был признан главным победителем 2017 го­да по версии авторитетного издания BoxingScene.

— Украинец может быть Флойдом Мэйвэзером и Мэнни Пакьяо в одном лице, — пояснил выбор журналист Майкл Розенталь. — Все восхищаются навыками двукратного олимпийского чемпиона, особенно его ногами. Он почти всегда находится в нужном месте в нужное время. Его способность ударить и не пропустить повторяет традиции Мэйвэзера, хотя их стили совершенно разные.

В числе главных победителей 2017-го издание BoxingScene назвало британца Энтони Джошуа, нокаутировавшего 29 ап­реля нашего Владимира Кличко, Теренса Кроуфорда, а также обоих участников поединка между Флойдом Мэйвэзером и ирландцем Конором Макгрегором, завершившегося победой американца.

Напомню, что в апреле 2017 года Василий Ломаченко одолел Джейсона Сосу из США, в августе — колумбийца Мигеля Марриагу, а в начале декабря — двукратного олимпийского чемпиона кубинца Гильермо Ригондо. Во всех случаях победа доставалась украинцу досрочно, после того как команды соперников отказывались завершать поединок ввиду явного преимущества нашего спортсмена.