Боксер Александр Хижняк и саблистка Ольга Харлан названы атлетами года в Украине

Министерство молодежи и спорта Украины определило обладателей премии «Спортивное созвездие — 2017», вручаемой лучшим атлетам и тренерам по итогам года. Церемония награждения победителей прошла на главной арене страны — столичном НСК «Олимпийский».

Обладателем премии в номинации «Чемпион 2017 года» стали: Александр Хижняк (бокс), Ольга Харлан (фехтование на саблях), Светлана Тросюк (сумо), Сергей Куляба (таиландский бокс), Иван Сивак (спортивные танцы на инвалидных колясках), а также Инна Визир (каратэ). В уходящем году все эти атлеты добились немалых успехов на спортивных аренах: Хижняк стал чемпионом мира и Европы, Харлан — победительницей мирового первенства, Тросюк и Куляба — чемпионами Всемирных игр во Вроцлаве, Визир, выступавшая до недавнего времени под фамилией Мажара, — обладательницей пяти наград (два «золота», одно «серебро» и две «бронзы») Дефлимпийских игр в Самсуне, Сивак — победителем и бронзовым призером чемпионата мира в бельгийском Малле.

Премию «Команда года» по итогам 2017-го получили сборная страны по футболу среди спортсменов с последствиями детского церебрального паралича, выигравшая в нынешнем году чемпионат мира, а также мужская национальная дружина по баскетболу в формате «3×3», завоевавшая «бронзу» на первенстве Европы.

В номинации «Мировое признание» премию получили 39-летняя пауэрлифтер Лариса Соловьева — первая в истории четырехкратная победительница Всемирных игр, а также 20-летняя прыгунья в высоту Юлия Левченко, ставшая в 2017 году триумфатором молодежного чемпионата Европы и бронзовым призером европейского первенства в закрытых помещениях, а также серебряным призером взрослого чемпионата мира в Лондоне.

Звания «Тренер сильных духом» удостоились: Марина Омельченко, работающая с легкоатлетами, Николай Богодистый — многолетний наставник спортсменов с нарушением слуха, Сираджутин Базаев — рулевой сборной страны по пауэрлифтингу, а также Александр Хижняк — отец и личный тренер одного из лучших боксеров-любителей планеты Александра Хижняка.

Кроме того, награда в номинации «Совместная победа» досталась сильнейшим женщинам планеты Ольге Лящук и Лидии Гунько, завоевавшим соответственно «золото» и «бронзу» на мировом первенстве по стронгмену среди профессионалов в США.