﻿

USD 27.94
RSS
Боксер Александр Хижняк и саблистка Ольга Харлан названы атлетами года в Украине

Боксер Александр Хижняк и саблистка Ольга Харлан названы атлетами года в Украине

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

27.12.2017 0:03 28

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Министерство молодежи и спорта Украины определило обладателей премии «Спортивное созвездие — 2017», вручаемой лучшим атлетам и тренерам по итогам года. Церемония награждения победителей прошла на главной арене страны — столичном НСК «Олимпийский».

Обладателем премии в номинации «Чемпион 2017 года» стали: Александр Хижняк (бокс), Ольга Харлан (фехтование на саблях), Светлана Тросюк (сумо), Сергей Куляба (таиландский бокс), Иван Сивак (спортивные танцы на инвалидных колясках), а также Инна Визир (каратэ). В уходящем году все эти атлеты добились немалых успехов на спортивных аренах: Хижняк стал чемпионом мира и Европы, Харлан — победительницей мирового первенства, Тросюк и Куляба — чемпионами Всемирных игр во Вроцлаве, Визир, выступавшая до недавнего времени под фамилией Мажара, — обладательницей пяти наград (два «золота», одно «серебро» и две «бронзы») Дефлимпийских игр в Самсуне, Сивак — победителем и бронзовым призером чемпионата мира в бельгийском Малле.

Премию «Команда года» по итогам 2017-го получили сборная страны по футболу среди спортсменов с последствиями детского церебрального паралича, выигравшая в нынешнем году чемпионат мира, а также мужская национальная дружина по баскетболу в формате «3×3», завоевавшая «бронзу» на первенстве Европы.

В номинации «Мировое признание» премию получили 39-летняя пауэрлифтер Лариса Соловьева — первая в истории четырехкратная победительница Всемирных игр, а также 20-летняя прыгунья в высоту Юлия Левченко, ставшая в 2017 году триумфатором молодежного чемпионата Европы и бронзовым призером европейского первенства в закрытых помещениях, а также серебряным призером взрослого чемпионата мира в Лондоне.

Звания «Тренер сильных духом» удостоились: Марина Омельченко, работающая с легкоатлетами, Николай Богодистый — многолетний наставник спортсменов с нарушением слуха, Сираджутин Базаев — рулевой сборной страны по пауэрлифтингу, а также Александр Хижняк — отец и личный тренер одного из лучших боксеров-любителей планеты Александра Хижняка.

Кроме того, награда в номинации «Совместная победа» досталась сильнейшим женщинам планеты Ольге Лящук и Лидии Гунько, завоевавшим соответственно «золото» и «бронзу» на мировом первенстве по стронгмену среди профессионалов в США.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии