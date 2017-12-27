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В зоне АТО враг шесть раз нарушил перемирие, погиб военнослужащий ВСУ

Инф. «ФАКТОВ»

27.12.2017 7:12 118

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В районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций сил АТО и срывают договоренности о перемирии. За минувшие сутки враг шесть раз нарушил режим тишины. В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих ВСУ ранены, двое получили боевые травмы, один защитник Украины погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг продолжает обстрелы в районе Светлодарской дуги. Возле Луганского противник применил 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов вел огонь по оборонительным укреплениям Вооруженных Сил Украины. Из стрелкового оружия российские наемники беспокоили защитников Станицы Луганской.

Кроме того, в районе Луганского зафиксирован пролет вражеского БПЛА, корректирующего минометный огонь противника. Минскими договоренностями применение беспилотников запрещено.

Напомним, в зоне АТО на подступах к Новолуганскому и Золотому активизировались вражеские снайперы.

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