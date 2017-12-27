﻿

USD 27.94
RSS
полиграф

Украинских судей впервые в истории обяжут пройти полиграф

Инф. «ФАКТОВ»

27.12.2017 7:33 183

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Будущих судей Высшего антикоррупционного суда заставят пройти проверку на детекторе лжи. Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель руководителя аппарата Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Валентин Сердюк.

Цель проверки — подтвердить безупречную репутацию судей Высшего антикоррупционного суда.

«Впервые в Украине в судебной системе вводится психофизиологическое исследование. Фактически — это полиграф, который показывает по соответствующим критериям, обманывает человек или говорит правду. Конечно, это новость. И это серьезная вещь, которой судебная система еще не знала», — заявил Сердюк.

Напомним, президент внес в парламент свой законопроект об Антикоррупционном суде. Проект помечен как неотложный. Депутаты должны рассмотреть документ, когда в следующий раз соберутся в сессионном зале — после 16 января 2018 года.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии