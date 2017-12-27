Украинских судей впервые в истории обяжут пройти полиграф

Будущих судей Высшего антикоррупционного суда заставят пройти проверку на детекторе лжи. Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель руководителя аппарата Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Валентин Сердюк.

Цель проверки — подтвердить безупречную репутацию судей Высшего антикоррупционного суда.

«Впервые в Украине в судебной системе вводится психофизиологическое исследование. Фактически — это полиграф, который показывает по соответствующим критериям, обманывает человек или говорит правду. Конечно, это новость. И это серьезная вещь, которой судебная система еще не знала», — заявил Сердюк.

Напомним, президент внес в парламент свой законопроект об Антикоррупционном суде. Проект помечен как неотложный. Депутаты должны рассмотреть документ, когда в следующий раз соберутся в сессионном зале — после 16 января 2018 года.