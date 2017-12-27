Любимый кузен Рианны застрелен спустя несколько часов после того, как отмечал Рождество вместе с певицей (фото)

Американская певица барбадосского происхождения Рианна убита горем. На Барбадосе неизвестный застрелил ее любимого кузена — 21-летнего Тейвона Кайсина Аллейна. Это произошло спустя несколько часов после того, как он вместе с Рианной и другими членами семьи отмечал Рождество.

«Покойся с миром… Не могу поверить, еще вчера я держала тебя в объятиях и не думала, что это был последний раз, когда я ощущала тепло твоего тела! Я буду всегда тебя любить», — написала 29-летняя певица в соцсети «Instagram», выложив свои снимки с двоюродным братом.

Сообщается, что Тейвон шел по улице, когда к нему приблизился какой-то человек, несколько раз выстрелил в него и убежал. Аллейн скончался в больнице спустя несколько часов. Полиция разыскивает убийцу и просит всех, кто обладает хоть какой-то информацией по этому делу, связаться с властями.

Восьмикратная обладательница «Грэмми» призвала положить конец вооруженному насилию в мире.



