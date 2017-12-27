Адвокат Полозов подал два иска к администрации Путина (фото)

Известный российский адвокат Николай Полозов, представлявший в оккупационных судах Крыма интересы преследуемых на полуострове крымских татар, заявил, что подал два административных иска к администрации президента Путина.

«Подал иски от имени заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании. ‬‪Засекречивание указов о помиловании противоречит части 2 статьи 24 Конституции Российской Федерации», — заявил Николай Полозов.‬

Соответствующая статья гласит, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

Ранее Николай Полозов, заявлял что по документам и Чийгоз, и Умеров де-юре находятся в Крыму.

«Единственный документ, который выдали Ахтему Чийгозу в СИЗО — справка об освобождении. Ильми Умеров вообще оказался за пределами Крыма без каких-либо подтверждающих документов», — утверждал адвокат.