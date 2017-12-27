Боевики "ДНР" решили обыскивать наблюдателей ОБСЕ

Пророссийские боевики террористической «ДНР» ввели практику досмотра автомобилей и личных вещей наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Новшество было зафиксировано на блок-посту террористов в районе поселка Василевка (20 км от Донецка). Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

«Вооруженный мужчина остановил патруль миссии на блокпосте, расположенном к югу села Василевка и позволил продолжить движение только после того, как он осмотрел содержимое автомобилей СММ, а также личные вещи членов патруля миссии», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, наемники не пропустили патруль ОБСЕ на территорию двух мест постоянного хранения их вооружения. Мониторинг удалось осуществить только со второй попытки, через шесть часов.

Напомним, накануне с помощью беспилотника ОБСЕ удалось установить, что российские войска сконцентрировали большое количество тяжелой военной техники недалеко от оккупированного Луганска.

