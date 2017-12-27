В Одессе открылась выставка старинных новогодних игрушек (фото)

В центре Одессы открылись сразу две выставки старинных новогодних и рождественских игрушек. В экспозиции «Рождественские чудеса», развернутой в выставочном помещении по улице Екатерининской, более сотни редких экспонатов. В их числе — Солдат и Ангел, Щелкунчик, кукла-реплика антикварной фирмы Gotz, пирамида с вертепом, керамический городок, медведи английского семейного производства Merrythought, немецкие пупсики, снеговики и другие. Некоторым из них — более полувека, часть изготовлена всемирно известными фирмами Althans (Германия), Merrythought (Англия).

Параллельно в Одесском историко-краеведческом музее открылась выставка елочных украшений и поздравительных открыток. Здесь представлены редчайшие экспонаты, собранные за более чем за столетний период — от миниатюр и поделок из бумаги и ваты до советских стеклянных шаров-ракет и звезд 50−80-х годов века минувшего. Как отмечают организаторы, нынче елочных игрушек великое разнообразие, однако «скромные шарики» все равно поражают.

По словам экспертов, ценность старых игрушек подтверждает, в частности, тот факт, что и в наше время то и дело возвращаются к выпуску елочных украшений «под старину». Не напрасно Международная ассоциация коллекционеров Golden Glow объявила старинными все изделия, выпущенные до 1966 года.

Раритетные елочные игрушки стали объектом купли-продажи на аукционах. За самое незамысловатое украшение придется выложить порядка 400−500 гривен. «Тарифы» на более ценные экспонаты доходят до 40 тысяч долларов.

Напомним, в этом году дизайнеры домашнего декора советуют, выбирая елочные украшения, обратить внимание на формовые игрушки — фигурки собак, птиц, медведей и других зверей, а также различные домики.