МОЗ упрощает процедуру отправки пациентов на лечение за рубеж

В Министерстве здравоохранения по итогам заседания Кабинета министров 27 декабря заявили о внедрении основных реформ в 2018 году.

Речь, в частности, идет о запуске Национальной службы здоровья Украины, положение о котором утвердил Кабмин. Новая служба будет выполнять функции национального страховщика, который будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию населения. «Документ вступит в силу после подписания Президентом законопроекта № 6327. От этого зависят сроки внедрения реформы. В начале января будет объявлен конкурс на должность председателя Службы, и к июлю она будет создана и начнет работу», — сообщают в МОЗ.

С середины 2018 года заработает новая система финансирования на уровне семейных врачей. Так, в июле следующего года учреждения первичного звена в городах, общинах и районах, которые присоединятся к реформе, получат выплаты за медицинские услуги за каждого пациента от Национальной служба здоровья Украины. До этого времени все медицинские учреждения страны будут получать средства по-прежнему -- по субвенции через местные бюджеты. Учреждения вторичной и третичной помощи будут финансироваться по субвенциям до конца 2018 года.

С 1 апреля начинается национальная кампания «Выбери своего врача», когда пациенты смогут подписать с медиком соответствующую декларацию. До этого времени процесс идет пилотном режиме.

В 2018 государство оплатит по новой системе базовый пакет услуг семейных врачей, педиатров, терапевтов. Это типичный для европейских стран перечень: консультации, направления, справки, профилактические осмотры, основные анализы. Набор анализов, которые входят в перечень, будет постепенно расширяться, как это происходит в программе «Доступные лекарства»

Правительство упрощает открытие медицинской практики. Так, процедура получения соответствующей лицензии на собственную практику в семейной медицине или педиатрии займет не 30, а семь дней. В МОЗ обещают, что в будущем этот срок еще уменьшится.

Существенно упрощаются и процедуры отправки украинцев на лечение за границу. Правительство, в частности, урегулировало сроки рассмотрения дел и выбора клиники. Усовершенствован механизм финансирования и предусмотрена возможность привлечения средств для оплаты лечения благотворительных фондов, средств местных бюджетов и других не запрещенных законодательством источников. Если пациент нуждается в безотлагательном лечении, то он может выезжать в клинику на лечение сразу после того, как комиссия поставит его на учет.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в отставку не собирается. Так Супрун отреагировала на слухи о том, что якобы в ближайшее время готовится смена руководителя Минздрава.