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В ГПУ обнародовали материалы по «Запорожскому делу»

В ГПУ обнародовали материалы по "запорожскому делу" (видео)

Ирина ГОЛОТЮК, «ФАКТЫ»

27.12.2017 15:31 155

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Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган обнародовала часть аудио- и фотоматериалов, касающихся недавних массовых обысков в Запорожье.

«Для избежания спекуляций со стороны одной из фракций Верховной Рады относительно, будто бы, политических преследованиях в Запорожской области», — так прокомментировал публикацию материалов Лариса Сарган.

Ранее в Верховной Раде глава фракции «Самопомич» Олег Березюк сообщил о задержании руководителя запорожской областной организации партии Владислава Марченко и руководителя городской фракции политсилы в Запорожье Дарьи Трюхан.

В свою очередь Юрий Луценко пояснял, что обыски касались дела депутата облсовета и его брата, которые путем влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры.

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