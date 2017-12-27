В ГПУ обнародовали материалы по "запорожскому делу" (видео)

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган обнародовала часть аудио- и фотоматериалов, касающихся недавних массовых обысков в Запорожье.

«Для избежания спекуляций со стороны одной из фракций Верховной Рады относительно, будто бы, политических преследованиях в Запорожской области», — так прокомментировал публикацию материалов Лариса Сарган.

Ранее в Верховной Раде глава фракции «Самопомич» Олег Березюк сообщил о задержании руководителя запорожской областной организации партии Владислава Марченко и руководителя городской фракции политсилы в Запорожье Дарьи Трюхан.

В свою очередь Юрий Луценко пояснял, что обыски касались дела депутата облсовета и его брата, которые путем влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры.