На Прикарпатье пьяный священник за рулем Mercedes устроил ДТП
Пьяный священник устроил ДТП в Ивано-Франковске. Как сообщил в эфире 112 канала спикер патрульной полиции города Николай Гурак, священнослужитель управлял автомобилем Mercedes.
На переезде легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом Volkswagen
«За рулем Mercedes был мужчина, как оказалось позже — пьяный. Он пытался покинуть место происшествия, но через 300 метров патрульные его догнали и задержали. Согласно выводу врачей, священник за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил патрульный.
На священника составили два административных протокола по статье 124 («Нарушение правил дорожного движения») и 130 («Вождение в нетрезвом состоянии») КУАП.
По данным местного издания «Курс», за рулем находился настоятель храма Вознесения Господня в селе Семаковцы Городенковского района, который проживает в Ивано-Франковске.
Напомним, в ноябре священника Украинской православной церкви Киевского патриархата, устроившего ДТП в Ровенской области, отстранили от обязанностей протоиерея.
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