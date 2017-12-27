На Прикарпатье пьяный священник за рулем Mercedes устроил ДТП

Пьяный священник устроил ДТП в Ивано-Франковске. Как сообщил в эфире 112 канала спикер патрульной полиции города Николай Гурак, священнослужитель управлял автомобилем Mercedes.

На переезде легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом Volkswagen

«За рулем Mercedes был мужчина, как оказалось позже — пьяный. Он пытался покинуть место происшествия, но через 300 метров патрульные его догнали и задержали. Согласно выводу врачей, священник за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил патрульный.

На священника составили два административных протокола по статье 124 («Нарушение правил дорожного движения») и 130 («Вождение в нетрезвом состоянии») КУАП.

По данным местного издания «Курс», за рулем находился настоятель храма Вознесения Господня в селе Семаковцы Городенковского района, который проживает в Ивано-Франковске.

Напомним, в ноябре священника Украинской православной церкви Киевского патриархата, устроившего ДТП в Ровенской области, отстранили от обязанностей протоиерея.

