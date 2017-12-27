На Киевщине в ДТП попал рейсовый автобус, семь пассажиров госпитализированы (фото)
На Киевщине на 12-м километре дороги «Таможня-Фастов» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, его водитель выбрал небезопасную скорость, из-за чего не смог справиться с управлением и автобус слетел в кювет.
По информации Управления Национальной полиции в Киевской области, на момент инцидента в транспортном средстве было 22 пассажира, 13 из них получили различные травмы.
Пострадавших доставили в районную больницу. Семь человек госпитализировали.
Напомним, на Прикарпатье произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового авто, которым управлял священник.
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