На Киевщине в ДТП попал рейсовый автобус, семь пассажиров госпитализированы (фото)

На Киевщине на 12-м километре дороги «Таможня-Фастов» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, его водитель выбрал небезопасную скорость, из-за чего не смог справиться с управлением и автобус слетел в кювет.

По информации Управления Национальной полиции в Киевской области, на момент инцидента в транспортном средстве было 22 пассажира, 13 из них получили различные травмы.

Пострадавших доставили в районную больницу. Семь человек госпитализировали.

Напомним, на Прикарпатье произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового авто, которым управлял священник.

