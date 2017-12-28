В 2018-м Телец испытает, что такое настоящая любовь, а Рак может рассчитывать на крупный подарок или наследство

Дети, рожденные в год Желтой Земляной Собаки, будут отличаться крепким здоровьем, веселым нравом, высоким интеллектом

ОВЕН. В год Желтой Земляной Собаки в голове Овнов будет бушевать масса идей, требующих скорейшей реализации. Чтобы отсеять проигрышные варианты и сконцентрироваться на серьезных проектах, возможно, придется открыть свои карты перед человеком, вызывающим доверие. Не исключено появление новых источников доходов в самом начале года. Систематические поступления позволят уже к лету скопить приличную сумму. Но не стоит тратить денежки, ведь в начале осени Овнам предстоят крупные расходы. Не забывайте, что с августа по октябрь опрометчивое слово может навредить карьере. Следует проявить деликатность и романтику, если хотите вернуть расположение любимого человека. Семейным представителям знака в этом году стоит задуматься о пополнении. Здоровье не должно подвести вас в этом году, постоянно будете ощущать прилив сил и уверенность в себе. Так что все преграды окажутся по плечу.

ТЕЛЕЦ. Для вас нынешний год пройдет под эгидой тишины и спокойствия. Весна обещает быть приятной и умиротворенной, сюрпризы, которых ожидается немало, разнообразят рутину, в которую вы начали было погружаться. Не исключена встреча с другом из далекого прошлого, неожиданное предложение по работе. Владельцам собственного бизнеса следует направить усилия для выхода на зарубежный рынок. Земляная Собака предостерегает Тельцов от интриг в коллективе, лучше всего соблюдать нейтралитет. Вполне вероятно, что именно в этом году состоится встреча, которая позволит вам понять, что такое настоящая любовь. Свободные представители знака задумаются о заключении брака. 2018-й — идеальный период для того, чтобы объявить борьбу вредным привычкам, если они у вас имеются. В зимний сезон следует избегать переохлаждения. В отпуск лучше всего отправляться осенью.

БЛИЗНЕЦЫ. Можете рассчитывать на выгодное предложение по службе. Но вам следует научиться говорить «нет», чтобы не нести ответственность за чужие ошибки. Весьма вероятно, что в первой половине года получите повышение по службе. Владельцы частного бизнеса не испытают серьезных проблем, но и резких скачков в объеме выручки тоже не предвидится. К концу года совершенно неожиданно можете стать участником проекта, финансовая выгода от которого позволит вам реализовать давнюю мечту. С первых месяцев 2018-го представители знака будут заняты поиском близкого по духу человека, который поддержит вас в любых начинаниях. В середине лета многих ждет приятное событие — предложение руки и сердца, бракосочетание, появление ребенка. Во второй половине осени следует опасаться переломов и растяжений. Чтобы чувствовать себя на все сто, придерживайтесь здорового питания и посещайте тренажерный зал. Не забывайте об отдыхе, перегрузки для вас совсем нежелательны.

РАК. Стремление к улучшению материального положения овладеет всеми вашими мыслями и действиями. Не исключено, что придется полностью поменять вид занятий. Старайтесь воспринимать все происходящее со спокойствием и сдержанностью. Судьба сама направит жизнь в нужное русло, а за темной полосой неизбежно наступит белая. Путь к карьерным высотам для Рака лежит в этом году через установление дружественных отношений с коллективом. Ваша задача — заслужить его уважение и доверие. Уже в начале марта к вашей персоне будет привлечен интерес руководства и заманчивое предложение не заставит себя долго ждать. Предложение о продаже недвижимости или автомобиля будет, скорее всего, выгодным, так что не стоит долго над ним думать. Можно рассчитывать также на крупный подарок или наследство ближе к концу года. С боем курантов в новогоднюю ночь одинокие представители знака должны поставить себе цель найти свою вторую половину, и это им удастся сделать. Отдых лучше всего планировать на июнь. В летнюю жару опасайтесь проблем с желудочно-кишечным трактом.

ЛЕВ. Для того чтобы быть в год Желтой Земляной Собаки счастливым и удачливым, не придется прилагать особых усилий. Испортить идиллию сможет только неудачная шутка или острая критика в адрес кого-то. В июне можете рассчитывать на предложение переехать в другую страну с целью расширения бизнеса или обмена опытом. Ноябрь — благоприятный период для инвестирования. Соглашайтесь на предложение покупки недвижимости, земли. Избавиться от недоброжелателей в кругу сотрудников удастся, проявив терпение и такт. Для достижения успехов на профессиональном поприще от Львов потребуется скорость реакции. Ничего не откладывайте в долгий ящик. Сентябрь и октябрь — прекрасное время для заключения брачных союзов, но старайтесь не давить на спутника жизни и ничем не попрекать его. В осенне-зимний период удастся избежать простуд, если не будете игнорировать закаливание и физические упражнения.

ДЕВА. Предстоящий год потребует от вас быстрых решений, эмоциональной устойчивости. Уже в январе можете рассчитывать на приятную новость. В начале весны, возможно, придется столкнуться с серьезным соперником, но противоборство закончится вашей победой. С мая по середину осени Дев ожидает напряженный период. Кажущиеся искренними друзья покажут свое истинное лицо. Следует очень осмотрительно подходить к решению о смене места работы, особенно если планируете открыть собственный бизнес. Офисным работникам необходимо проявлять больше активности, инициативы. Ближе к концу года придется отстаивать свои интересы. Год Земляной Собаки — лучшее время для того, чтобы задуматься о пополнении в семействе. Весьма полезными для вас будут в этом году и водные процедуры, так что, если вы еще не посещаете бассейн, начните делать это. Повышенное внимание уделите мочевыделительной и нервной системе.

ВЕСЫ. В этом году у многих представителей знака проявятся скрытые таланты и способности, что поможет им громко заявить о себе, подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы. Стремление добиться чего-то лучшего, возможно, заставит рисковать по-крупному — будьте смелее. В октябре-ноябре следует проявить бдительность в общении с малознакомыми людьми, чтобы не попасться на хитрую уловку. Если работа отнимает слишком много сил, лучше сменить ее на более спокойную. В первые месяцы года вас ждут перспективные проекты, обещающие финансовую стабильность. В мае следует задуматься о крупном приобретении. Проявляя гибкость, ловкость и смекалку, сумеете заключить выгодные, долгосрочные контракты. Робость и застенчивость Весов помешают сделать решительный шаг навстречу своему счастью — учтите это. Для того чтобы всегда оставаться на высоте, необходимо научиться расслабляться. Желательно освоить восточные практики релаксации. Комплекс упражнений можно выполнять и дома. Осенью будьте особо внимательны на дорогах.

СКОРПИОН. Грядущий год готовит для вас немало приключений. Даже те, кто не любит выделяться из толпы, почувствуют в себе желание самореализоваться, продемонстрировать окружающим деловую хватку. Активная жизненная позиция привлечет на вашу сторону единомышленников. В стремлении добиться новых высот Скорпионы уже с февраля будут браться за несколько дел одновременно, что потребует огромных затрат энергии. Не переоценивайте свои возможности, не отказывайтесь от предлагаемой помощи. Осенью можете получить предложение о переезде в другую страну. Конец лета — начало осени — благоприятная пора для инвестирования в недвижимость. Одинокие представители знака будут искать свое счастье и обязательно найдут его. Отдыхать лучше летом, причем на море. Научитесь абстрагироваться от происходящего, берегите нервы.

СТРЕЛЕЦ. Велика вероятность того, что в этом году Стрельцам удастся перестроить свой внутренний мир, превратившись из наивного взбалмошного ребенка в уверенную стойкую личность. Чтобы добиться успеха в любой из сфер жизни, необходимо хорошо потрудиться. Собрав в кулак всю свою волю, сумеете реализовать задуманное, удивив окружающих. Весной границы вашей деятельности обещают расшириться. Советуйтесь только с руководством, игнорируя вопросы коллег. Серьезных проблем с финансами звезды не предвещают, но это не означает, что нужно отправляться по магазинам и скупать все подряд. Разумная экономия еще никому не повредила. В конце осени проявите бдительность в отношении знакомых, которые не славятся особой добродетелью — вам с ними не по пути. Не пытайтесь распоряжаться и командовать жизнью близкого человека. Перепады настроения и продолжительные переживания могут проявиться мигренью, бессонницей, раздражительностью — помните об этом.

КОЗЕРОГ. Отличные результаты даст желание Козерога получить хорошее образование и сменить тяжелую физическую работу на умственную — более престижную и высокооплачиваемую. Зиму и весну проведете, с головой окунувшись в дела, без раздумий жертвуя выходными, праздниками. Но смотрите, чтобы ваша самоотверженность не была воспринята руководством как должное. Летом не исключены командировки в европейские страны. Финансовые вливания начнут постепенно расти с приходом лета, а к осени ваши доходы обещают повыситься практически вдвое. Приятным сюрпризом в конце года станет возврат долга, получить который вы уже и не надеялись. Летом многие представители знака переживут настоящий вулкан страстей. Недолеченная простуда может привести к осложнениям, об этом стоит помнить всегда. Избегайте излишних волнений и недосыпаний.

ВОДОЛЕЙ. Благоприятный период ожидается для вас. На протяжении всего года Водолеи будут фонтанировать идеями и креативными задумками, собирая вокруг заинтересованных людей. Однако в марте-апреле следует проявить осторожность, чтобы не стать участником бесперспективного проекта. В 2018-м вам нужно четко выбрать курс, по которому пойдете вперед. Самое главное — избегать заработка, где есть хоть намек на какие-то махинации. Помните, что главный залог вашего обогащения — честность, будьте до конца открыты перед своими партнерами. Представители знака, находящиеся в браке, укрепят свои отношения. А вот одинокие Водолеи будут не слишком активными в поиске своего идеала. Лишь в конце года они снова очнутся и проявят свой романтизм. Нужно постоянно заботиться о своем здоровье, не дожидаясь, пока организм начнет посылать вам тревожное SOS.

РЫБЫ. Излишне эмоциональные Рыбы могут оказаться заложниками собственных переживаний, так что очень важно умерить свои эмоции. Высока вероятность того, что весьма перспективной станет организация собственного бизнеса. А тем представителям знака, которые работают в коллективе, придется побороться за свое место в нем. Неплохо бы пересмотреть отношение к людям, постараться держать себя в руках в любой ситуации, не расстраиваться по пустякам. Главным помощником в финансовых операциях станут профессионализм и грамотно просчитанные действия. Друзья также придут на помощь в случае необходимости. Наиболее благоприятным временем для творческих начинаний станет конец весны. Приятные знакомства этого года могут обернуться большими чувствами. Важно угодить тем, кто идет рядом с вами изо дня в день — только так можно достичь гармонии в семье. Больше времени выделяйте для отдыха и своевременно обращайтесь за медицинской помощью.

Подготовил Петр КОТОВ