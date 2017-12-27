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Безвиз

Украинцы назвали главное политическое событие года – опрос

Инф. «ФАКТОВ»

27.12.2017 16:41 123

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Главным политическим событием 2017 года большинство граждан Украины считают введение безвизового режима с Европейским Союзом.

Согласно опросу, проведенному фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, такого мнения придерживаются 26,1% респондентов.

Среди главных политических событий года в Украине наши соотечественники также назвали «дело Саакашвили» (9,6% опрошенных), войну (9,1%) и пенсионную реформу (6%).

Главными международными событиями уходящего года украинцы назвали вступление Дональда Трампа на пост президента США (16,7% респондентов) и войну в Сирии (7,6%), тогда как 25,5% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Данное исследование провели фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 года. Участие в нем приняли 2004 человека в возрасте от 18 лет.

Напомним, ранее помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что безвизом для поездок в Европу воспользовались уже более 380 тыс. наших сограждан.

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