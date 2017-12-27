Обмен пленными завершен: 74 заложника готовы отправиться домой

Процесс обмена пленными завершился, 74 украинца, которых держали в заложниках боевики террористических Луганской и Донецкой «народных республик», уже на подконтрольной Украине территории.

«Добрые новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложника, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!» — сообщила представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко уже поблагодарил освобожденных за проявленную выдержку.

«Только что поблагодарил наших ребят, которые возвращаются из плена. Среди них — киборг Александр Морозов и историк Игорь Козловский. Спасибо за выносливость, ребята!» — написал глава государства на своей странице в Facebook.

О том, что освобождены все 74 украинца, которые находились в списках обмена, сообщил и координатор группы «СтопТеррор» Семен Кабакаев.

«74 наших ребят уже дома. Те испытания, которые им пришлось пережить, нельзя пожелать даже врагу. Сегодня по праву волшебная ночь для родственников. Хочу поблагодарить тех, кто был причастен к переговорам со стороны Украины. Надеюсь, что все оставшиеся в плену ребята вернуться домой», — написал он на своей странице в соцсети.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 15 человек, на передаче которых настаивали боевики, отказались возвращаться на оккупированные территории.