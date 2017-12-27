После сильного стресса у человека может резко снизиться иммунитет

Работу иммунной системы ухудшают нехватка витаминов и белка, плохая экология и постоянное недосыпание

Холодно, сыро — и простуда тут как тут. Почему в такую погоду люди болеют чаще?

— На работу иммунной системы действует не только холод, но и жара, — объясняет главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины, доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика кандидат медицинских наук Олег Назар. — В организме повышается количество лимфоцитов — супрессоров, которые снижают иммунную активность. А вообще, у иммунитета много врагов, и особенно опасен стресс. Зачастую именно после сильного стресса человек ощущает симптомы простуды: закладывает нос, першит в горле, повышается температура, досаждает слабость.

Также активность иммунной системы снижается у тех, кто постоянно недосыпает и неполноценно питается. Острая нехватка витаминов, белковой пищи угнетают защитные силы организма. На них влияет и экология, особенно в больших городах, где автомобильные выхлопы и работа промышленных предприятий загрязняют воздух. А в помещении на человека постоянно воздействует электромагнитное излучение, что тоже ослабляет иммунитет.

— Что еще, кроме склонности к частым простудам, указывает на снижение иммунитета?

— Нужно обращать внимание на невысокую — 37,2—37,4 — температуру, которая держится долгое время, даже если других признаков простуды нет. Часто повторяющийся герпес, аллергические реакции, грибковые инфекции и кожные проблемы, например постоянные фурункулы, высыпания по типу крапивницы, — признаки того, что иммунитет пострадал. Усталость, постоянное ощущение слабости, быстрая утомляемость, появление чрезмерной потливости тоже говорят о неправильной работе иммунной системы.

— Какие обследования назначает иммунолог, если пациент жалуется на невысокую температуру, слабость, утомляемость?

— Чтобы найти причину недомогания, нужно провести углубленное обследование. Оно часто включает иммунограмму (иммунологическое исследование крови), отображающую работу иммунной системы. Также проверяем пациента на вирусные инфекции, например, герпес шестого и седьмого типов, гепатиты В и С. Учитывая результаты, расписываем лечение, рекомендуем профилактику. Но важно помнить, что далеко не всегда иммунитет нужно стимулировать. Например, если женщина, у которой иммунная система чрезмерно активна, не может забеременеть, то дополнительная стимуляция иммунитета ей лишь навредит.