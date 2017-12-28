Итоги года по-киевски: какие изменения произошли в столице в 2017 году

В 2018-м власти планируют завершить работы на многих ключевых улицах и транспортных развязках, а также увеличить расходы на медицину и образование

В этом году столичная власть выполнила обещание обновить 300 километров дорог и достроила новую нитку городского коллектора. В планах — метро на Виноградарь и завершение Подольско-Воскресенского моста, который позволит запустить метро на Троещину.

Каким будет Киев в 2018 году? Осуществятся ли планы столичной власти? Ответы на эти вопросы мы сможем получить, подведя итоги года уходящего. Вспомним, каким был наш город в декабре 2016-го, сравним его с сегодняшней столицей и поймем, становятся ли обещания столичной власти реальностью.

На новые дороги подрядчики дают пятилетнюю гарантию

Два года назад мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что в течение 2016 и 2017 годов в столице планируется отремонтировать 500 километров дорог и проездов. Для города, в котором десятилетиями дороги не ремонтировались, а латались, задача казалась даже слишком амбициозной.

В 2016-м дорожники одолели планку в 200 километров. А в 2017-м — уже в 300 километров. В течение года не раз возникали сложности, ставившие под сомнение выполнение задачи, но в итоге в декабрьских сводках мэра значилось: обновлено 301,4 километра дорог. На их реконструкцию и капитальный ремонт в этом году город выделил 1,7 миллиарда гривен. Причем на новые дороги подрядчики дают пятилетнюю гарантию.

Сегодня, наверное, нет ни одного киевлянина, который за год ни разу не столкнулся с этими ремонтами, настолько широкой была география работ. Кольцевая дорога, бульвар Дружбы Народов, проспекты Академика Глушкова и Воздухофлотский, улица Васильковская и Русановская набережная — это только часть большого списка участков, над которыми потрудился «Киевавтодор». И поработал действительно капитально, потому что одновременно с дорожным покрытием полностью обновлялись тротуары, наносилась разметка, менялось освещение. Так что 500 километров дорог оказались новогодним подарком не только водителям, но и пешеходам.

Помимо капитального ремонта проводился и текущий, причем впервые за последние десятилетия киевская власть обратила внимание на внутриквартальные проезды и дворы, которые асфальтировались еще во время застройки этих участков в 60—80-е годы. На ремонт было выделено 137 миллионов гривен. В результате 280 киевских дворов и внутриквартальных проездов получили качественное дорожное покрытие. Но самое главное, что мэрия обещает продолжить работы в этом направлении и в 2018 году.

Известны планы «Киевавтодора» и касательно автодорог, ведь на ряде улиц работы начались уже в нынешнем году. Среди объектов, которые будут завершены в 2018-м, — такие ключевые улицы, как Владимирская, Елены Телиги и Набережное шоссе, а также целый ряд транспортных развязок.

Долгострои 90-х: новая жизнь в XXI веке

Городская власть озаботилась обновлением не только дорожной инфраструктуры, но и подвижного состава общественного транспорта. На трамвайных маршрутах появились польские трамваи PESA и украинские «Электрон». Помимо этого, на городские улицы вышли 17 новых троллейбусов «Богдан».

Закупили и 100 новых автобусов МАЗ, 25 из которых уже перевозят пассажиров. Открыли в столице также три новых автобусных маршрута — от метро «Харьковская» до улицы Драгоманова (№ 17), от «Черниговской» до «Политехнического института» (№ 118) и от «Контрактовой площади» до улицы Смолича.

Многие из нас уже ощутили разницу между новыми трамваями, автобусами, троллейбусами и их предшественниками. В современных — и низкий пол, и вентиляция с обогревом, и Wi-Fi. Но важно то, что киевская власть начала работать на перспективу: к примеру, с польской компанией PESA договорились о создании в украинской столице совместного производства трамваев, что сделает их дешевле для Киева, а значит, позволит быстрее обновлять трамвайный парк.

Говоря о перспективах развития столичного транспорта, нельзя обойти вниманием самый массовый его вид — метро. Потребности города в увеличении количества станций и строительстве новых линий очевидны, поскольку целые микрорайоны до сих пор не имеют метро.

Прежде всего речь идет о Троещине. Новую ветку жителям массива обещали еще в советские времена, но она десятилетиями оставалась в разряде прожектов. И только в 2017 году стала реальным проектом.

Ключевая проблема, которую нужно решить, чтобы построить метро на Троещину, — завершить Подольско-Воскресенский мост. Его начали возводить еще в начале 90-х, выделяли колоссальные деньги, но так и не достроили. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, Виталию Кличко пришлось подключать личные контакты: в Киеве побывала группа немецких специалистов, которые — вместе с украинскими коллегами — провели финансовую и техническую экспертизу проекта. Причем деньги выделило правительство Германии.

Второй этап — договоренность с инвесторами — тоже близок к завершению. А городская власть тем временем занялась и третьим этапом — подготовительными работами перед началом достройки объекта. Договоренности достигнуты с пулом китайских компаний, которые готовы не только построить ветку из 13 станций длиной 18 километров в течение пяти лет после завершения работ по Подольско-Воскресенскому мосту, но и предоставить кредит, который покроет 85 процентов стоимости проекта. А его цена — целых 2 миллиарда долларов. Такую сумму просто нереально в один момент выделить из городского бюджета. Правда, для сотрудничества с китайцами столица должна заручиться государственными гарантиями от правительства.

В 2018 году киевская власть обещает активные работы по продолжению «зеленой» ветки метро в сторону Виноградаря. В этом направлении нужно проложить туннель длиной почти 4 километра и построить три станции. Две из них — «Мостицкая» и «Проспект Правды» — уже в ближайших планах мэрии.

Поверить в реальность этих планов помогает пример другого объекта, сданного в 2017 году, — второй нитки городского коллектора. Это был долгострой вроде Подольско-Воскресенского моста: начали в 1994-м, строили с перерывами полтора десятка лет, а с 2012-го по 2014-й вообще законсервировали. Зато за последние три года, когда по договоренности с правительством было возобновлено полноценное финансирование, работ было выполнено больше, чем за предыдущие десятилетия.

А ведь коллектор — это почти 10 километров подземного туннеля, в котором прокладывали трубы диаметром 3 метра! И обошелся этот проект в 1,3 миллиарда гривен, из которых две трети выделил город.

Еще один крупный проект киевской власти — установка в столице системы видеонаблюдения. К концу 2017 года в городе работали шесть тысяч камер, а уже в 2018-м Виталий Кличко пообещал довести их количество до десяти тысяч. Вся информация с камер видеонаблюдения собирается и анализируется в столичном дата-центре. Кстати, его работу высоко оценил побывавший недавно в Киеве экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Система видеонаблюдения уже дает позитивные результаты. Вспомним историю с похищением ребенка из детсада на Оболони. Это преступление удалось оперативно раскрыть именно потому, что видеокамеры помогли опознать похитителей и отследить их передвижение. Также благодаря камерам были раскрыты два убийства и выявлены несколько преступников, которые давно находились в розыске.

Расходы столицы на медицину выросли в 2,5 раза

Городская инфраструктура — не единственный параметр, по которому оценивается власть. В условиях затянувшегося кризиса не менее важно, как мэрия решает социальные проблемы киевлян. Особенно в ситуации, когда большинство расходов на образование, медицину и льготы центральная власть перебросила на местные бюджеты.

Приведем некоторые цифры. В 2017 году городской бюджет выделил на социальную защиту граждан 7,5 миллиарда гривен, в том числе по программе «Забота. Навстречу киевлянам» — более 1,5 миллиарда. Это на треть больше, чем в 2016-м, а значит, даже с учетом инфляции социальные расходы выросли.

Самой большой статьей социальных расходов стала компенсация за проезд льготников в общественном транспорте — 860 миллионов гривен. После того как центральная власть отказалась выделять на это деньги, городской бюджет взял все траты на себя.

Почти 200 миллионов гривен было выделено на помощь семьям участников АТО, 182 миллиона — на адресную помощь ветеранам войны и социально незащищенным гражданам. Эти суммы намного превышают расходы предыдущих лет.

Однако ни по одной статье затраты не выросли так существенно, как по здравоохранению. Если в 2016-м на медицину было выделено 6,28 миллиарда гривен, то в нынешнем году финансирование увеличилось до 8,5 миллиарда. Надо сказать, очень вовремя, поскольку центральная власть в поисках путей реформирования значительно сократила расходы на здравоохранение.

Городской власти удалось выделить 1,2 миллиарда на реконструкцию больниц и закупку нового оборудования. Это то, на что не хватало денег все предыдущие 25 лет.

Капремонт проведен в Александровской больнице, в 6-й и 17-й городских больницах, в городской больнице скорой помощи, в 1-й и 2-й детских городских больницах, в детских больницах Печерского и Соломенского района. Для медучреждений закупили компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики, оборудование для реанимации и анестезии и много другой техники — всего на сумму 640 миллионов гривен.

Параллельно в столице стали внедрять систему е-Health — запись к врачам через Интернет, кол-центр или терминал. Для наших граждан, привыкших к тому, что очередь — непременный атрибут похода к врачу, эта система стала приятным сюрпризом. C помощью сервиса на прием к докторам записались уже больше 318 тысяч киевлян, а в течение следующего года услугу планируют распространить на все районы столицы. Но что самое любопытное: городская власть смогла внедрить эту систему, не потратив ни копейки бюджетных денег!

Также в Киеве стартовал пилотный проект «Врач в вашем доме», направленный на профилактику и выявление заболеваний на ранних стадиях.

Больше, чем на медицину, столица тратит только на образование. И здесь бюджет-2017 тоже выгодно отличался от предыдущего: расходы выросли сразу на 4,1 миллиарда гривен — до 12,14 миллиарда. Благодаря этому открыли три новые школы, построили или реконструировали десять детских садиков.

Это учебные заведения с современными мебелью, оборудованием и отделкой помещений. Известен случай, когда строители одного из детских садиков на Оболони решили «схалтурить», но мэр лично провел инспекцию и, как говорится, раздал всем сестрам по серьгам. Садик открыли на месяц позже, однако недоделок больше не нашли даже при самой строгой проверке.

Стоит отметить, что и в следующем году развитие медицины и образования будет в приоритете столичной власти. В принятом Киевсоветом бюджете-2018 существенно увеличено финансирование этих сфер. А Виталий Кличко пообещал продолжать ремонты отделений больниц и строительство медучреждений, детсадов и школ. Также отдельной статьей бюджета прописано финансирование популяризации активного образа жизни, в частности развития велосипедной инфраструктуры.

В целом же бюджет Киева на следующий год предусматривает увеличение расходов практически по всем направлениям. Следует отметить, что впервые в истории документ поддержали 95 депутатов горсовета. Кличко удалось консолидировать зал для реального решения проблем столицы.

Киевский велотрек снова открыт. Как и сто лет назад, он один из лучших в Европе

Каждый киевлянин любит свой город и хочет им гордиться. Хочет, чтобы в нем было все самое лучшее, но при этом ничего не менялось. Поэтому в плане сохранения исторического облика города нам труднее всего угодить.

Однако, пожалуй, ни один коренной житель Киева не скажет плохого слова о том, как реконструировали столичный велотрек — тот самый, который был построен еще 1912 году. А ведь он мог вообще исчезнуть! И лишь благодаря тому, что в 2015-м суд вернул исторический объект в собственность государства, появился шанс его сохранить. В уходящем году шанс был использован: велотрек снова открыт. Как и сто лет назад, он один из лучших в Европе.

Не менее дорог киевлянам и стадион «Старт» — тот самый, на котором 75 лет назад состоялся знаменитый «Матч смерти». Трудно поверить, но семь лет назад его территорию решили отдать под застройку. Как рассказывал Виталий Кличко, все эти годы шла борьба за «Старт» — и его вернули городу. Теперь мэр обещает, что к лету 2018-го первая очередь реконструкции легендарного стадиона будет завершена.

Вообще, за четверть века киевляне отвыкли от того, что в городе может что-то меняться в лучшую сторону. Однако в последние годы это действительно происходит. Парк «Наталка» на Оболони — новый центр отдыха, который вырос на месте пустыря, — стал предметом гордости не только для оболонцев.

А ведь «Наталка» не единственный пример таких изменений. 65 новых скверов, 120 благоустроенных парков — это итог работы киевской власти в 2017 году. А еще — обновленные фонтаны на майдане Незалежности.

Впрочем, планы по улучшению инфраструктуры для отдыха киевлян еще более масштабны. Это и новый мост от Арки дружбы Народов до Владимирской Горки, и канатная дорога от той же арки до Труханова острова, и даже украинский аналог «Диснейленда» в Гидропарке. Трудно поверить, что все это может стать реальностью. Но опыт 2017 года показывает: если упорно работать, ничего невозможного нет.