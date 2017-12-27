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Упала с батута

В детском развлекательном комплексе Одессы школьница сломала позвоночник

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

27.12.2017 17:51 470

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В детском развлекательном комплексе, расположенном на Люстдорфской дороге, 55 в Киевском районе Одессы, маленькая девочка получила тяжелую травму.

«Установлено, что вследствие падения с батута девятилетняя девочка получила травму в виде закрытого перелома позвоночника. Ребенка госпитализировали. Каким образом произошло ЧП должно выяснить следствие», — сообщили в региональном главке Национальной полиции.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львовской области суд дал условный срок воспитательнице детского садика, из-за халатности которой ребенок сломал ключицу.

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