В детском развлекательном комплексе Одессы школьница сломала позвоночник
В детском развлекательном комплексе, расположенном на Люстдорфской дороге, 55 в Киевском районе Одессы, маленькая девочка получила тяжелую травму.
«Установлено, что вследствие падения с батута девятилетняя девочка получила травму в виде закрытого перелома позвоночника. Ребенка госпитализировали. Каким образом произошло ЧП должно выяснить следствие», — сообщили в региональном главке Национальной полиции.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, во Львовской области суд дал условный срок воспитательнице детского садика, из-за халатности которой ребенок сломал ключицу.
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