Прогноз самочувствия на 28 декабря — 3 января

ЧЕТВЕРГ. Уязвимы горло и голосовые связки, особенно у представителей Тельца и Близнецов. Полезны ингаляции, прогревания, полоскания. Хорошее время для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, что следует взять на заметку представителям Рака и Девы. Рекомендуются отварные и тушеные овощи, нежирное мясо, яблоки, сухофрукты, кисломолочные продукты.

ПЯТНИЦА. Могут обостриться ларингит, тонзиллит. Наиболее уязвимы представители Тельца. Рекомендуется заняться лечением заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно представителям Тельца, Рака и Девы. Могут обостряться остеохондроз, ревматизм. Полезно пить травяные отвары, успокаивающие нервную систему. Показано щадящее питание.

СУББОТА. Ослаблены люди, страдающие заболеваниями дыхательных путей. В первую очередь следует беречься тем, кто родился под знаками Близнецов и Козерога. Могут возникнуть проблемы с позвоночником, особенно уязвимы представители Овна. Повышается вероятность переломов, так что лучше не переусердствовать в спортзале. Полезны продукты, богатые кальцием: творог, твердый сыр, рыба, кунжут.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Рекомендуется лечить заболевания позвоночника и суставов. Это стоит взять на заметку представителям Овна и Близнецов, у которых есть проблемы. Лучше отказаться от жирной, жареной и копченой еды, так как могут обостряться заболевания печени. Показано слепое зондирование. Отдавайте предпочтение отварной и приготовленной на пару пище.

ПОНЕДЕЛЬНИК. Удачное время для лечения зубов. Не стоит упускать такую возможность представителям Овна и Близнецов, у которых есть проблемы. Старайтесь не переедать, так как все лишнее превращается в жир. Следует беречь желудок, исключив тяжелую пищу, алкоголь. Удачный период для лечения заболеваний суставов и позвоночника, что следует взять на заметку представителям Рака и Козерога.

ВТОРНИК. Стоит записаться на прием к стоматологу. Уязвим желудочно-кишечный тракт. В первую очередь следует беречься представителям Рака и Девы. Берегитесь пищевых и лекарственных отравлений! Рекомендуется лечить заболевания позвоночника и суставов, что может быть актуально для представителей Овна, Близнецов и Козерога.

СРЕДА. Повышается вероятность инфарктов и инсультов. Лучше избегать физических и эмоциональных перегрузок. Пейте успокаивающие травяные чаи и отвары. Представителям Льва и Козерога следует беречь позвоночник. Стоит заняться улучшением внешности. Рекомендуется отказаться от жирной пищи. Полезно есть запеченный картофель, курагу и другие продукты, богатые полезным для сердца калием.