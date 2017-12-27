Уголовное дело против Олеся Довгого закрыто

Уголовное производство в отношении народного депутата Олеся Довгого закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Соответствующее постановление подписал начальник третьего отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры Василий Кричун.

В ведомстве указывают на отсутствие причинно-следственной связи между действиями Довгого и решениями Киевсовета по земельным вопросам в 2007 году.

«Содержание полномочий заместителя Киевского городского головы — секретаря Киевсовета не предусматривает возможности и обязанности влиять на волеизъявление депутатов по время голосования, допущенные нарушения регламента Киевского горсовета сами по себе не представляют состава уголовного правонарушения», — говорится в постановлении, которое есть в распоряжении издания «Левый берег».

Кроме того, в САП отмечают, что все возможности поиска доказательств вины депутата уже исчерпаны, показания свидетелей часто противоречат друг друга, поэтому продолжение расследования не имеет смысла.

В своем комментарии Олесь Довгий закрытие дела против него назвал «завершением спектакля имени Юрий Луценко» и поблагодарил прокуроров за хорошую работу.

«Спасибо, что не побоялись назвать вещи своими именами и между „угодить лично генпрокурору“ и „поступить по закону“ выбрали последнее. Мало кто имеет мужество поступать по закону, когда сам генпрокурор лично попросит об ином!» — заявил парламентарий.

В свою очередь первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что данное решение является прецедентом, который станет своеобразным предохранителем от политизации уголовных производств в будущем.

«Знаковым можно считать тот факт, что решение о закрытии уголовного производства против Олеся Довгого принял новый антикоррупционный орган — Специализированная антикоррупционная прокуратура. Безусловно, прокуроры САП осознавали возможные негативные публичные, политические последствия такого решения, ожидали вероятной критики, но нашли в себе мужество встать на сторону Закона. Это вызывает уважение», — сказал он.

Напомним, претензии прокуроров к Довгому были связаны с выделением земельных участков в Киеве в 2007—2009 годах, когда нынешний депутат занимал пост секретаря Киевсовета. Есть подозрения в неправомерности выделения под застройку земли, ранее имевшей природно-заповедный статус и входившей в заказник «Жуков остров».

В июле этого года Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата, а в сентябре ему было вручено сообщение о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.