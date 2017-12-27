Андрей Демиденко: «И сегодня имя Александра Галича является синонимом правдоискателя»
Сорок лет назад мировые СМИ сообщили о том, что в Париже погиб от поражения током известный поэт, драматург и бард
До сих пор дочь барда Алена Галич не верит, что смерть ее отца наступила в результате несчастного случая. Его выдворили из СССР, обвинив в антисоветской деятельности. Велели уехать в считанные дни. А незадолго до гибели в почтовом ящике его мать обнаружила письмо без штемпеля. Из вырезанных из газет букв была сложена фраза «Вашего сына Александра хотят убить»…
«Александр Галич был великим поэтом, и сегодня его имя является синонимом правдоискателя. Кроме поэтического дара, Господь даровал ему музыкальный талант — ощутить краски своего слова в собственной музыке. Стихотворения Александра Галича, особенно последние, — это исповедь… На его долю выпали непростые испытания, но он никогда не был рабом чужих мыслей. Галича нужно читать и слушать для собственного очищения», — говорит известный украинский поэт Андрей Демиденко.
Эксклюзивное интервью с дочерью Александра Галича читайте в «ФАКТАХ» завтра
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“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”