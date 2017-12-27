Паника по поводу запрета панкреатина оказалась ложной

Ферментные препараты врачи часто назначают при переедании

Новость о том, что в Украине запретили ферментный препарат панкреатин, взбудоражила даже далеких от медицины людей. Гастрономический марафон в разгаре, и как теперь облегчить пищеварение?

Но паника оказалась ложной. По сообщению Государственной службы по лекарственным средствам Украины, с 22 декабря временно приостановлена реализация и употребление лишь панкреатина в порошке серии 222.621 производства Германии. Учреждения, которые продают и применяют эти лекарственные средства, должны поместить их в карантин.

Ферментные препараты гастроэнтерологи обычно рекомендуют людям, страдающим заболеваниями поджелудочной железы.

— Для снятия острой боли мы часто назначаем ферменты в таблетках, — рассказывает заведующая гастроэнтерологическим отделением Киевской городской клинической больницы № 9 Галина Синишина. — Но если они не помогают, есть смысл перейти на капсулы. Микросферы, находящиеся под защитным покрытием, не могут разрушить желудочный сок, поэтому они действуют эффективнее. Ферментные препараты нужны и тогда, когда заболевание перешло в хроническую форму.

У таких пациентов со временем перерождается часть ткани поджелудочной железы, и она уже не может выделять нужные для пищеварения ферменты.

По словам Галины Синишиной, принять ферментный препарат желательно и во время праздничного застолья, даже если у человека в будни нет особых проблем с пищеварением. В праздники люди едят сытные и тяжелые блюда, нередко переедают, и пищеварение может пострадать. Беспокоят тяжесть в животе, вздутие, ощущение переполненности желудка. Предупредить неприятности помогут ферменты, которые нужно выпить во время еды и запить водой.