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Стеклянный мост

В Китае открыли самый длинный в мире стеклянный мост (фото, видео)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

27.12.2017 18:43 195

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В китайской провинции Хэбэй открыли для публики самый длинный стеклянный мост в мире. Его возведение моста заняло 18 месяцев. Длина моста — 488 метра, ширина — 1,8 метра, а общий вес — 70 тонн. Он пролегает между двумя утесами на высоте более 230 метров, что сопоставимо с высотой 66-этажного здания. Толщина стекла, отделяющего туристов от пропасти, — всего около четырех сантиметров.

При ходьбе по мосту людей он слегка раскачивается, что, по задумке строителей, должно усиливать «развлекательный эффект».

Теоретически конструкция может выдержать до 2000 человек одновременно. Однако, в целях предосторожности, на мост будут допускаться не более 500−600 туристов сразу.

Предыдущий рекордсмен среди стеклянных мостов также находится в Китае. Его длина составляет 430 метров.

В Китае также имеется еще один стеклянный мост, создающий с помощью спецэффектов впечатление, будто стекло под ногами посетителей трескается.

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