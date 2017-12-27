Хроника АТО: боевики активизировались в районе Водяного

В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные войска, несмотря на объявленное перемирие, продолжили обстрелы позиций украинских военнослужащих.

Боевики проявили активность возле Водяного на Донецком направлении. Сначала противник из оккупированной Саханки открыл огонь по нашим позициям из крупнокалиберных пулеметов, а затем из Ужовки террористы били из гранатометов и стрелкового оружия.

«Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Подразделения Вооруженных Сил Украины обеспечивают выполнение всех мер по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются „минских договоренностей“», — заявил в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, 26 декабря террористы шесть раз нарушили режим тишины на линии соприкосновения на Донбассе. В результате обстрелов один украинский воин погиб, пятеро получили ранения.