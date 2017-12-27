﻿

USD 27.94
RSS
Стрельба из гранатомета

Хроника АТО: боевики активизировались в районе Водяного

Инф. «ФАКТОВ»

27.12.2017 19:02 69

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные войска, несмотря на объявленное перемирие, продолжили обстрелы позиций украинских военнослужащих.

Боевики проявили активность возле Водяного на Донецком направлении. Сначала противник из оккупированной Саханки открыл огонь по нашим позициям из крупнокалиберных пулеметов, а затем из Ужовки террористы били из гранатометов и стрелкового оружия.

«Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Подразделения Вооруженных Сил Украины обеспечивают выполнение всех мер по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются „минских договоренностей“», — заявил в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, 26 декабря террористы шесть раз нарушили режим тишины на линии соприкосновения на Донбассе. В результате обстрелов один украинский воин погиб, пятеро получили ранения.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..

Карта портала

© 1997—2017 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии