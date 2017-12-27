Обнародованы фамилии украинцев, освобожденных из плена боевиков

Из освобожденных сегодня, 27 декабря, в результате обмена пленными украинцев большая часть находилась в заложниках несколько лет. Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады.

Отмечается, что украинские переговорщики в гуманитарной минской группе очень жестко и тяжело боролись за освобождение военнослужащих, которые долгое время находились в тюрьмах боевиков и содержались в Макеевской колонии.

«Среди освобожденных — бойцы батальона „Кривбасс“ Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которых боевики незаконно удерживали еще с февраля 2015 года, после Дебальцево. Также среди освобожденных — представитель Нацгвардии Евгений Чуднецов, которого боевики приговорили к 30 годам, подвергшийся страшным пыткам в застенках ОРДО. Также среди освобожденных есть легендарные „киборги“ — Александр Морозов и Иван Ляса, которые дольше всех находились в заложниках, еще после обороны Донецкого аэропорта. Удалось освободить военнослужащих, которые достойно и мужественно держались в местах неволи, — Александра Олейника, Алексея Кодьмана, Алексея Кириченко, Александра Калина, которых раненными захватили боевики в период с конца 2014 года по начало 2016 во время самых тяжелых боевых действий на фронте», — отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщают в пресс-службе, «среди освобожденных — легендарный историк и религиовед, за которого боролись многие люди доброй воли со всего мира, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, президент Донецкой областной ОО „Центр Дискавери“ Игорь Козловский, общественный активист и волонтер Владимир Фомичев и другие».

Освобождены и едут домой Абрамов А.А., Арбузов А. И., Ахмеров А.А., БердникД.О., Белов Ю., Бучок В.М., Гаевая Л., Гашпор К.В., Голиков А.А., Даркин А.В., Казначеев Е.Г., Кононенко Е.Н., Кононенко И.Н., Костенников А.Т., Канарский А.Г., Коць Л.Р., Кусков А.А., Левашов Д.А., Любчук В.П., Неделяев Е.В., Недосекин В.Б., Новицкий А.С., Овчаренко В.В., Политова А.П., Попов В .В., Радулов С.М., Сапожников И.В., Симоненко Е.В., Сычев Л.М., Синченко Г. А., Соболев Н.В., Старченко С.И., Тиренко И.В., Храмых А.Н., Чмерук А.В., Чулга А.Н., Швайко В.Ю., Яковенко И. С., Бессараб А.Ф., Гулька В.М., Иовов Н.Н., Кушпиль А.А., Петрачкова А.Г., Радовец В.Н., Юрбаш П.В., Богдан В.С., Виндюк А.В., Гладкий С.В. и другие.

В то же время указывается, что Украина передала боевикам 306 человек путем помилования и освобождения их из-под стражи. Указывается, что эти люди совершили преступления, однако к ним были применены изменение меры пресечения или процедура помилования в тех случаях, где это было разрешено законодательством. При этом среди переданных боевикам не было людей, совершивших убийство или другие тяжкие преступления, и которые не подпадают под процедуру помилования.

«Украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации. Мы готовы ко второй волне освобождения», — отметила первый заместитель председателя ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

Как сообщалось ранее, сегодня состоялся обмен пленными между украинской стороной и боевиками «Л/ДНР». По последним данным, были освобождены 73 наших соотечественника, которых боевики держали в заложниках. В то же время боевикам были переданы 237 человек, поскольку 69 людей отказались ехать на оккупированную территорию.