3 января 1431 года пленившие Жанну д’Арк бургундцы отдали ее англичанам за 10 тысяч золотых ливров

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Детство Жанны д’Арк пришлось на тяжелый для Франции период Столетней войны. Согласно договору в Труа (21 мая 1420 года), король Англии Генрих V становился наследником французского престола, а законный наследник, дофин Карл VII, от престолонаследия отстранялся, что фактически означало присоединение Франции к Англии. Молва обвиняла королеву Франции Изабеллу Баварскую в том, что она была инициатором этого договора. По стране распространялось пророчество: «Женщина погубила Францию, дева ее спасет».

В возрасте 12 лет в 1424 году Жанну д’Арк стали посещать видения. Ей являлись святой Михаил Архангел, святые Екатерина и Маргарита, убеждая идти к пребывавшему на неоккупированном англичанами юге Франции законному королю и спасти страну. 6 марта 1429 Жанна прибыла в замок Шинон, где находился Карл VII, и заявила: она избрана Богом, чтобы снять осаду с Орлеана, а затем привести короля в Реймс — место коронации. Совершенный там акт миропомазания делал монарха законным государем. Жанна сумела убедить Карла, и он отправил ее с войском в Орлеан. Ко времени ее прибытия молва утверждала, что именно Жанна — та дева, что спасет Францию. В результате ряда сражений, которыми руководила эта необычная девушка, осада была снята. Предпринятый после этого поход на Реймс превратился в триумфальное шествие королевской армии. Карл VII короновался, и во время торжественного акта Жанна держала над ним знамя.

Каким образом молоденькая девушка сумела собрать под свое знамя лучших рыцарей и откуда у нее взялись воинские таланты? Французский ученый и исследователь Робер Амбелен в книге «Драмы и секреты истории» утверждает, что Жанна была незаконнорожденной дочерью королевы Изабеллы. Жанна была осыпана почестями еще до того, как совершила свои подвиги, имела свой боевой стяг, у нее были золотые шпоры, что позволялось только рыцарям. В воспоминаниях современников Жанны д’Арк говорится о сверхвозможностях девушки. Очевидцы описывают, как некий всадник при виде девы в доспехах выругался, на что Жанна предсказала ему быструю кончину. Так и случилось. Во время одной из битв Жанна д’Арк предупредила солдата, чтобы отошел в сторону, иначе его поразит пушечное ядро. Он отошел, на его место встал другой и тут же был убит.

Очевидно, Жанна обладала и способностью к гипнозу. Ее голос буквально завораживал воинов, они бросались даже в заведомо неравную схватку, не ведая страха, а некоторые при этом не испытывали боли от ран, продолжая сражаться, уже будучи смертельно раненными. Сверяя свои поступки с внутренними голосами, Жанна ни разу не ошиблась в прогнозах, блестяще выигрывая одну битву за другой. Битва при Потэ, которую провела юная главнокомандующая, вошла в историю как одна из самых блестящих побед французского оружия. В ней участвовало пять тысяч англичан и всего полторы тысячи французов. Но англичане потерпели сокрушительное поражение, насчитав убитыми две с половиной тысячи человек, остальные спаслись бегством или попали в плен. Во французском же войске потери составили всего десять человек. Дева словно заранее знала ход сражения, безошибочно посылая отряды в самые опасные точки.

Загадочные голоса предупреждали Жанну буквально обо всем. Даже о том, что ей предстоит попасть в руки врагов, она узнала заранее. Войско Жанны готовилось к бою. Перед этим в приходской церкви Сен-Жак прошла служба. Жанна д’Арк, молясь, вдруг покачнулась, а придя в себя, сказала друзьям: «Меня продали и предали… Я знаю людей, которые сделали это. Ничем больше не смогу помочь вам, ибо скоро буду отдана в руки смерти». Ее видение, как всегда, сбылось. Один предатель, капитан Гильом Флави, поднял разводной мост крепости и отрезал отряд Жанны от ее верных рыцарей. Другой предатель, Карл, благодаря Жанне миропомазанный в Реймском соборе, так и не спас ее. Пленившие Орлеанскую деву бургундцы продали ее англичанам за 10 тысяч золотых ливров.

Ее перевезли в Руан, и она предстала перед судом инквизиции. После того как «ведьму» сожгли, в куче угля и пепла обнаружилось нетронутое сердце девушки. Его отнесли на берег Сены и бросили в воду. А в течение нескольких месяцев один за другим скончались все свидетели обвинения и судьи Жанны д’Арк.

В 1455—1456 в Бурже прошел процесс посмертной реабилитации Жанны д’Арк. 16 мая 1920 года она была причислена католической церковью к лику святых.

Подготовила Светлана ВИШНЕВСКАЯ, «ФАКТЫ»