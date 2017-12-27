Ксению Собчак без проблем зарегистрировали кандидатом в президенты РФ

Евросоюз подверг резкой критике решение Центральной избирательной комиссии России (ЦИК), согласно которому Алексею Навальному было отказано в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года. ЦИК не допустил оппозиционного политика к выборам из-за вынесенного ему в прошлом обвинительного приговора по делу о хищении денежных средств.

Европейская служба внешнеполитической деятельности (ЕСВД) заявила, что решение ЦИК России вызывает серьезные сомнения по поводу политического плюрализма в этой стране и перспектив демократических выборов президента в 2018 году.

Как отмечается в документе, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Навальный был лишен права на справедливое судебное разбирательство. Его дело рассматривалось в 2013 году.

ЕСВД подчеркивает, что политически мотивированные обвинения не должны использоваться для отстранения от участия в политической деятельности. «Мы ожидаем, что российские власти обеспечат равные условия игры, в том числе и на президентских выборах, которые состоятся 18 марта», — говорится в документе.

В ЕС надеются, что российские власти пригласят представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ для наблюдения за предстоящими выборами. «Евросоюз в своем заключении о выборном процессе будет базироваться на выводах этих представителей, как это было прежде», — указывается в заявлении ЕСВД.

А вот Ксению Собчак ЦИК России зарегистрировал без каких-либо проблем. Журналистке и телеведущей позволили участвовать в президентских выборах и начать сбор подписей в ее поддержку. «Разрешить кандидату на должность президента РФ Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», — говорится в постановлении ЦИК.

Собчак как выдвиженцу непарламентской партии «Гражданская инициатива» необходимо теперь собрать не менее 100 тысяч подписей. ЦИК уже зарегистрировал трех уполномоченных представителей, которые будут заниматься этим вопросом, а также уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам.

Ксения предложила Алексею Навальному стать ее доверенным лицом, однако оппозиционер заявил, что будет бойкотировать выборы, и призвал своих сторонников последовать его примеру.