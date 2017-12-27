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Рамзан Кадыров

Роскомнадзор требует объяснить причины блокировки аккаунтов Рамзана Кадырова в «Фейсбуке» и «Инстаграме»

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

27.12.2017 20:28 28

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Роскомнадзор направил официальные запросы руководству социальных сетей «Фейсбук» и «Инстаграм» относительно причин блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова. Аккаунты стали недоступны 23 декабря — через несколько дней после того, как США внесли Кадырова в санкционный «список Магнитского». Как считают в Вашингтоне, глава Чечни причастен к «внесудебным расправам, пыткам и нарушениям прав человека».

«Бывший боевик, который в настоящее время лоялен к президенту России Владимиру Путину, является поклонником социальных сетей, в частности „Инстаграма“, которые он использовал в последние годы, чтобы распространять едва завуалированные угрозы в адрес критиков Кремля», — пишет британская газета «Гардиан».

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что аккаунты чеченского лидера заблокировали из-за «подлой диверсионной кибератаки», организованной «по указке Госдепа США». Члены парламента Чечни намерены объявить бойкот соцсети «Инстаграм» и удалить из нее свои аккаунты из солидарности с лидером.

Рамзан Кадыров собирается пользоваться российской соцсетью «ВКонтакте», а также намеревается запустить чеченскую социальную сеть, которая пока находится в тестовом режиме и «ни в чем не уступает заморским». Также пока открыты его аккаунты в «Телеграм» и «Твиттере».

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